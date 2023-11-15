В Україні завершується додатковий набір на бакалаврат у виші
Джерело:Osvita.ua
В Україні ще триває вступна кампанія 2023 року. Стати студентом вишу можна до 30 листопада.
Так, у ЗВО закінчується додатковий набір вступників на бакалаврат. Вступити можна лише на контракт.
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В Україні завершується додатковий набір на бакалаврат у ЗВО
Взяти участь у додатковому наборі можна протягом ще двох тижнів. Це можуть зробити ті абітурієнти, які не змогли подати заяву про вступ в основний період.
Реєстрацію електронних заяв під час додаткового набору на контракт передбачають Умови прийому вишів.
Після завершення реєстрації електронних заяв вступників протягом 15 днів триватиме конкурсний відбір та зарахування на навчання. Воно завершиться 30 листопада.
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Що відомо про вступну кампанію – 2023
- У 2023 році більшість абітурієнтів могла стати студентами вишів за результатами національного мультипредметного тесту.
- НМТ містив завдання з трьох предметів: двох обов'язкових – української мови, математики – і одного на вибір.
- Скласти НМТ можна було як у нашій державі, так і за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети вступника.