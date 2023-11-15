В Україні завершується додатковий набір на бакалаврат у виші

В Україні ще триває вступна кампанія 2023 року. Стати студентом вишу можна до 30 листопада.

Так, у ЗВО закінчується додатковий набір вступників на бакалаврат. Вступити можна лише на контракт.

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В Україні завершується додатковий набір на бакалаврат у ЗВО

Взяти участь у додатковому наборі можна протягом ще двох тижнів. Це можуть зробити ті абітурієнти, які не змогли подати заяву про вступ в основний період.

Реєстрацію електронних заяв під час додаткового набору на контракт передбачають Умови прийому вишів.

Після завершення реєстрації електронних заяв вступників протягом 15 днів триватиме конкурсний відбір та зарахування на навчання. Воно завершиться 30 листопада.

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Що відомо про вступну кампанію – 2023