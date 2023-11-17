В Україні завершуються додаткові сесії вступної кампанії до коледжів. Вступити ще можна на денну та заочну форму навчання на контракт.

Такий шанс абітурієнти мають до 30 листопада. Протягом ще майже двох тижнів вступники можуть подати електронну заяву та стати студентом-контрактником.

Дивіться також В Україні завершується додатковий набір на бакалаврат у виші

В Україні завершується додатковий вступ до коледжів

Інформацію про особливості вступу можна знайти на сайтах навчальних закладів або в Правилах прийому на навчання.

Якщо ви бажаєте стати студентом коледжу, то маєте підготувати мотиваційний лист. Результати НМТ вам не потрібні.

Аби розуміти, як критерії написання мотиваційного листа вимагає той чи інший заклад освіти, загляніть на сайт конкретного коледжу.

Так, до 30 листопада ви ще можете вступити у коледж. Вже після цієї дати електронні кабінети вступників припинять роботу. Відповідно закінчиться і цьогорічна вступна кампанія.

Дивіться також Завершується вступна кампанія 2023: стати студентом ще можна

У 2023 році можна також ще вступити у виш