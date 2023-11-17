Такой шанс есть у абитуриентов до 30 ноября. В течение почти двух недель поступающие могут подать электронное заявление и стать студентом-контрактником.

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В Украине завершается дополнительное поступление в колледжи

Информацию об особенностях поступления можно найти на сайтах учебных заведений или в Правилах приема на обучение.

Если вы хотите стать студентом колледжа, то должны подготовить мотивационное письмо. Результаты НМТ вам не нужны.

Чтобы понимать, как критерии написания мотивационного письма требует то или иное учебное заведение, загляните на сайт конкретного колледжа.

Так, до 30 ноября вы еще можете поступить в колледж. Уже после этой даты электронные кабинеты поступающих прекратят работу. Соответственно закончится и вступительная кампания.

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В 2023 году можно также еще поступить в вуз