Вступникам варто перевірити свої дані в ЄДЕБО

Цьогорічним вступникам до вишів варто завчасно перевірити правильність своїх даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Тобто звірити їх з даними у документі про повну загальну середню освіту та сертифікаті НМТ.

Розбіжності в даних абітурієнта в ЄДЕБО із зазначеними документами (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) ускладнять створення електронного кабінету вступника, у якому абітурієнти подаватимуть заяви про вступ.

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Вступникам варто перевірити дані в ЄДЕБО

Перевірити відсутність технічних помилок та розбіжностей у документах, що потрібні для вступу, можна за допомогою онлайн реєстру документів про освіту.

У Реєстрі є інформація про документи, що виготовлені з 2000 року, крім інформації про випускників військових вишів та військових навчальних підрозділів ЗВО.

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Для виправлення розбіжностей у свідоцтві про здобуття повної загальної середньої освіти вступнику треба звернутись до школи, яка видала документ. Під час вступної кампанії абітурієнти також можуть звернутись до технічного адміністратора ЄДЕБО.

Для виправлення розбіжностей в сертифікаті НМТ/ЗНО необхідно звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти, у якому вступник реєструвався для проходження національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання.