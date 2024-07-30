Вступникам у виші варто відстежувати статус поданих заяв

Кожна електронна заява, яку вступник подає у виш, має певний статус. Останній змінюється після обробки заяви приймальними комісіями.

Тож абітурієнтам варто обов'язково переглядати статуси на сайті Вступ.ОСВІТА.UA або в електронних кабінетах.

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Що мають пам'ятати вступники у виші про подані заяви

Наразі потрібно звернути особливу увагу на статус "Потребує уточнення вступником". Він означає, що виш прийняв заяву до розгляду, але є дані, які треба уточнити.

Яка саме інформація потребує уточнення, зазначає заклад освіти. Це можуть бути неправильно завантажені скан-копії документів, неповна контактна інформація тощо.

Вступникам, заяви яких потребують уточнення, треба звернутись до закладу, що виявив неточності, і надати необхідну інформацію. Або внести необхідні зміни в електронному кабінеті.

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Статус "Рекомендовано до зарахування" з'явиться не пізніше ніж о 18 годині 5 серпня 2024 року у тих вступників, які пройдуть конкурсний відбір та отримають рекомендації до зарахування на бюджет.

У такому разі вступнику, який рекомендований на бюджет, необхідно до 18.00 8 серпня виконати вимоги до зарахування.

Після цього статус заяви має змінитись на "Включено до наказу" – тобто вступника зараховано на навчання до ЗВО.