У виші заявляють, що він вкотре підтверджує реноме одного із найпопулярніших ЗВО України серед абітурієнтів. І розповіли, які спеціальності найчастіше обирають вступники.
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На які спеціальності вступники до ЛНУ подали найбільше заяв
Найбільше заяв станом на 23 липня абітурієнти подали на такі спеціальності:
- "035 Філологія" (факультет іноземних мов та філологічний факультет) (1755 заяв);
- "081 Право" (875 заяв);
- "053 Психологія" (733 заяви);
- "073 Менеджмент" (530 заяв);
- "291 Міжнародні відносини" (449 заяв).
Водночас лідерами за кількістю поданих заяв є економічний факультет, факультет іноземних мов, факультет міжнародних відносин, юридичний та філософський факультети.
Загалом бажання навчатися у Львівському університеті вже виявили понад 6 000 цьогорічних вступників, з яких понад 4500 – жінки, близько 1500 – чоловіки,
– повідомили у виші.
Реєстрація заяв вступників триватиме до 18:00 31 липня 2024 року. Цьогорічні вступники можуть подати загалом за всіма основами вступу до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 – за всіма джерелами фінансування. Заяви вступники подають в електронній формі.
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