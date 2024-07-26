В вузе заявляют, что он в очередной раз подтверждает реноме одного из самых популярных ЗВО Украины среди абитуриентов. И рассказали, какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты.

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На какие специальности поступающие в ЛНУ подали больше всего заявлений

Больше всего заявлений по состоянию на 23 июля абитуриенты подали на такие специальности:

"035 Филология" (факультет иностранных языков и филологический факультет) (1755 заявлений);

"081 Право" (875 заявлений);

"053 Психология" (733 заявления);

"073 Менеджмент" (530 заявлений);

"291 Международные отношения" (449 заявлений).

В то же время лидерами по количеству поданных заявлений является экономический факультет, факультет иностранных языков, факультет международных отношений, юридический и философский факультеты.

В общем желание учиться во Львовском университете уже изъявили более 6 000 нынешних абитуриентов, из которых более 4500 – женщины, около 1500 – мужчины,

– сообщили в вузе.

Регистрация заявлений абитуриентов продлится до 18:00 31 июля 2024 года. Нынешние абитуриенты могут подать в целом по всем основам поступления до 5 заявлений на места государственного или регионального заказа и до 15 – по всем источникам финансирования. Заявления поступающие подают в электронной форме.