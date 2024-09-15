Скільки пільговиків цьогоріч зарахували на бюджет у виші

В Україні триває вступна кампанія у виші у 2024 році. Із 66 тисяч абітурієнтів, які вступили на бюджет, 9 тисяч – це пільговики.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Тобто це майже 15%.

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Скільки пільговиків зарахували на бюджет у ЗВО

Посадовець при цьому уточнив: з 9 тисяч пільговиків 4,5 тисячі – це вступники з тимчасово окупованих територій.

Це означає, що наша освіта залишається популярною серед українців, які живуть під окупацією, причому деякі з них терплять окупаційні режими вже десять років,

– зазначив Винницький.

При цьому зауважив: маємо обов'язок витягнути цих молодих людей на вільну територію, де працюють українські закони. Адже це наші люди, які нам потрібні.

Ще приблизно 4300 пільговиків – це діти загиблих, а також учасники бойових дій, які повертаються й реінтегруються в суспільство,

– додав заступник Лісового.

За його словами, ці пільговики – це справді люди, які потребують певних пільг і підтримки. Тому треба бути дуже уважними з тим, що ми засуджуємо пільги як такі.

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