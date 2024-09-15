Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Тобто це майже 15%.
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Скільки пільговиків зарахували на бюджет у ЗВО
Посадовець при цьому уточнив: з 9 тисяч пільговиків 4,5 тисячі – це вступники з тимчасово окупованих територій.
Це означає, що наша освіта залишається популярною серед українців, які живуть під окупацією, причому деякі з них терплять окупаційні режими вже десять років,
– зазначив Винницький.
При цьому зауважив: маємо обов'язок витягнути цих молодих людей на вільну територію, де працюють українські закони. Адже це наші люди, які нам потрібні.
Ще приблизно 4300 пільговиків – це діти загиблих, а також учасники бойових дій, які повертаються й реінтегруються в суспільство,
– додав заступник Лісового.
За його словами, ці пільговики – це справді люди, які потребують певних пільг і підтримки. Тому треба бути дуже уважними з тим, що ми засуджуємо пільги як такі.
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- Раніше Михайло Винницьий повідомляв, що понад 6 тисяч абітурієнтів відмовилися від навчання на бюджеті. Чому, читайте за посиланням.