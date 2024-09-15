Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. То есть это почти 15%.

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Сколько льготников зачислили на бюджет в ЗВО

Чиновник при этом уточнил: из 9 тысяч льготников 4,5 тысячи – это поступающие с временно оккупированных территорий.

Это означает, что наше образование остается популярным среди украинцев, которые живут под оккупацией, причем некоторые из них терпят оккупационные режимы уже десять лет,

– отметил Винницкий.

При этом заметил: имеем обязанность вытащить этих молодых людей на свободную территорию, где работают украинские законы. Ведь это наши люди, которые нам нужны.

Еще примерно 4300 льготников – это дети погибших, а также участники боевых действий, которые возвращаются и реинтегрируются в общество,

– добавил заместитель Лисового.

По его словам, эти льготники – это действительно люди, которые нуждаются в определенных льготах и поддержке. Поэтому надо быть очень внимательными с тем, что мы осуждаем льготы как таковые.

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