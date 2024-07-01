В Україні стартує вступна кампанія на бакалаврат: що мають знати абітурієнти

Завершилася основна сесія НМТ 2024 року. Її учасники очікують на офіційні результати, аби мати можливість вступити до вишів в Україні.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий поділився алгоритмом дій для вступників. Також розповів про особливості цієї вступної кампанії для вчорашніх школярів.

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В Україні стартує вступна кампанія на бакалаврат

Вступна кампанія у 2024 році включатиме три етапи:

1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів;

3 липня – початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди;

19 липня – старт подання заяв до вишів.

Водночас абітурієнти повинні врахувати те, що для вступу на творчі спеціальності та за співбесідою передбачений окремий графік. Етап конкурсу чи особистих інтерв'ю стартує 8 липня, після проходження яких (з 19 липня) вступник зможе почати подавати заяви на вступ.

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Як зареєструвати електронний кабінет

Абітурієнт повинен розпочати свій вступ із реєстрації особистого електронного кабінету на сайті. При цьому має вказати:

логін електронної пошти, до якої має доступ;

новий пароль до кабінету, який треба запам'ятати або записати;

серію та номер документа про освіту;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ чи ЗНО;

тип і номер документа, що посвідчує особу (паспорта або свідоцтва про народження), або РНОКПП (індивідуальний податковий номер).

Далі варто активувати кабінет за посиланням, яке надійде на вказану під час реєстрації електронну пошту. Після цього сайт надасть можливість доповнити відомість контактними номерами, власним фото (не селфі), а також, якщо потрібно, іншими документами про освіту.





Строки вступної кампанії 2024 року / фото з фейсбук-сторінки Оксена Лісового

Як і скільки заяв можна подати

Цьогоріч максимально вступник може подати 15 заяв. Лише у 5 можна вказати вибір бюджетної форми.

Також вступники обмежені у виборі траєкторій навчання – їх можна обрати до п'яти.

Під час подання заяв варто обрати:

основу вступу (11 класів повної загальної середньої освіти, диплом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи спеціаліста) та ступінь, який абітурієнт хоче здобувати (бакалавр);

конкурсну пропозицію;

джерело фінансування (бюджетна чи контрактна форми);

пріоритетність для заяв на бюджет.

Також треба заповнити поле для мотиваційного листа текстом есе вступника.

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Як відбуватиметься зарахування до вишу

До 5 серпня абітурієнтам варто слідкувати за зміною в особистому кабінеті статусу їхніх заяв на вступ. Якщо вступник отримає рекомендацію до зарахування, то повинен:

підтвердити вибір закладу освіти;

виконати вимоги до зарахування відповідно до правил обраного вишу;

укласти договір про надання освітніх послуг.

Раніше ми розповідали про те, які зміни запровадило МОН для вступників в аспірантуру. Про них читайте за посиланням.