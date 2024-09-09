Термін вступу до військових ЗВО України продовжили

Цьогоріч вступну кампанію до військових закладів вищої освіти в Україні продовжили. Вона триватиме до 1 жовтня.

Так вирішили дати можливість усім охочим подати документи, адже внаслідок бойових дій не всім це вдалося вчасно. Зараз також діє спрощена програма подачі документів до військових ЗВО.

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Термін вступу до військових ЗВО продовжили

Представник ОК "Північ" Олександр Бабич заявив, що всю процедуру спростили. Каже, що потрібно звернутися до ТЦК, вони допоможуть зібрати потрібні документи.

І вже одразу з цими документами – до вищого військового закладу. І там уже на місці проходите психолога, складаєте фізо та проходите військо-лікарську комісію,

– заявив він.

Вступити на військові спеціальності після складання НМТ можуть усі охочі віком від 17 до 30 років. Для цього потрібно вибрати ЗВО та подати відповідні документи. Можна вибрати кілька спеціальностей у виші.

Наша армія розвивається, з'являються нові спеціальності. До прикладу безпілотні системи. Це дуже потужний внесок на сьогодні в бойові дії. Це треба опановувати, тому що у кого будуть інноваційні технології, той має багато шансів на перемогу в цій війні,

– вважає Бабич.

Він також заявив, що військові спеціальності набувають популярності серед вступників і через низку переваг.

Це безкоштовне проживання, харчування, безкоштовна амуніція, грошове забезпечення. Поки він навчається, він набуває статусу військовослужбовця. Тобто він не студент, а курсант. Воювати його не заберуть на війну, поки він не закінчить своє навчання. І після того, як він випуститься, одразу отримає робоче місце на контрактній основі в ЗСУ,

– уточнив представник ОК "Північ".

Інформацію про спеціальності можна знайти на офіційних ресурсах ЗВО.