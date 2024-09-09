Так решили дать возможность всем желающим подать документы, ведь в результате боевых действий не всем это удалось вовремя. Сейчас также действует упрощенная программа подачи документов в военные ЗВО.

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Срок поступления в военные ЗВО продлили

Представитель ОК "Север" Александр Бабич заявил, что всю процедуру упростили. Говорит, что нужно обратиться в ТЦК, они помогут собрать нужные документы.

И уже сразу с этими документами – в высшее военное заведение. И там уже на месте проходите психолога, составляете физо и проходите военно-врачебную комиссию,

– заявил он.

Поступить на военные специальности после сдачи НМТ могут все желающие в возрасте от 17 до 30 лет. Для этого нужно выбрать ЗВО и подать соответствующие документы. Можно выбрать несколько специальностей в вузе.

Наша армия развивается, появляются новые специальности. К примеру беспилотные системы. Это очень мощный вклад на сегодня в боевые действия. Это надо осваивать, потому что у кого будут инновационные технологии, тот имеет много шансов на победу в этой войне,

– считает Бабич.

Он также заявил, что военные специальности приобретают популярность среди поступающих и из-за ряда преимуществ.

Это бесплатное проживание, питание, бесплатная амуниция, денежное обеспечение. Пока он учится, он приобретает статус военнослужащего. То есть он не студент, а курсант. Воевать его не заберут на войну, пока он не закончит свое обучение. И после того, как он выпустится, сразу получит рабочее место на контрактной основе в ВСУ,

– уточнил представитель ОК "Север".

Информацию о специальностях можно найти на официальных ресурсах ЗВО.