Вступники коледжів отримали результати тестування за шкалою 100 – 200 балів

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти, які брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування для вступу на бакалаврат, отримали свої результати за шкалою 100 – 200 балів.

Відповідну інформацію розмістили у кабінетах учасників вступних випробувань. Також передали до ЄДЕБО.

До теми Які іспити потрібно скласти для вступу у коледж у 2024 році

Де знайти результати вступного випробування

У вкладці "Результати" також доступна опція формування екзаменаційної картки, необхідної для вступу до вишів України.

В УЦОЯО нагадують: вступникам на бакалаврат на основі НРК5, які бажають продовжити навчання за спеціальностями галузей знань "Управління та адміністрування", "Аграрні науки та продовольство", "Публічне управління та адміністрування", спеціальностей "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Економіка", цьогоріч нададуть можливість за бажанням пройти єдине фахове вступне випробування.

Бажання складати БЄФВВ з економіки та управління виявила 31 особа, а пройти тестування з аграрних наук охочих не було зовсім. Незважаючи на такі скромні показники, для зареєстрованих учасників було створено всі умови для реалізації права на вступ. Цим правом скористалися тільки 16 зареєстрованих учасників,

– повідомили у Центрі.

Раніше ми інформували про те, які мінімальні бали треба набрати за тестування, аби вступити на бюджет у виш цьогоріч. Про це читайте за посиланням.