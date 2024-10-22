У вишах України завершується додатковий вступ на контракт

У закладах вищої освіти України завершується додатковий набір вступників на бакалаврат. Однак вступити можна ще лише на контрактну форму.

Додатковий набір триватиме ще протягом одного тижня. Подати заяви можуть ще ті вступники, які не змогли цього зробити в основний період, інформує Osvita.ua

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У ЗВО завершується додатковий вступ на контракт

Вступ відбувається на основі результатів НМТ 2022 – 2024 років, ЗНО 2021 року або за підсумками вступних випробувань у виші для абітурієнтів-пільговиків.

Зверніть увагу! Без результатів НМТ/ЗНО можуть вступити на бакалаврат особи, які бажають отримати другу вищу освіту і вже мають ступені бакалавра, магістра або спеціаліста.

Їм для вступу необхідно скласти фаховий іспит у виші та надати мотиваційний лист.

Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 31 жовтня.

Цікаво! У межах цієї вступної кампанії абітурієнти, які вступають на контрактну форму у виші, можуть отримати грант на навчання. Для цього потрібно було на НМТ набрати не менш як 150 балів із двох предметів.

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