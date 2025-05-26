В Україні зменшується кількість випускників: у МОН озвучили тривожну статистику

25 років тому в Україні було 800 тисяч випускників шкіл щороку. Тому зараз і маємо велику кількість університетів у країні.

Цифри обумовлені демографією. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький "РБК-Україні", зазначає 24 Канал.

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Чому зменшується кількість випускників

Посадовець зазначив: якби під нашим контролем були всі окуповані території, навіть з цими цифрами і разом з випускниками, які зараз перебувають за кордоном, якби Крим і Донбас контролювала Українська держава, ми мали б 500 тисяч випускників шкіл в цілому на цих територіях.

Кількість випускників впала з 800 тисяч до 500. А зараз реальність така, що цього року випускників шкіл буде близько 360 тисяч. 312 тисяч зареєструвалося на НМТ, який потрібний для вступу саме в університети,

– зазначив заступник Лісового.

І додав, що не всі після школи вступають у виші.

Дехто взагалі вирішує відразу йти на ринок праці, це абсолютно нормально. Близько 50 тисяч випускників йде деінде, зокрема в коледжі, вступ до яких не потребує НМТ,

– уточнив посадовець.

І заявив, що падіння вищезгаданих показників щодо кількості випускників не пов'язане з війною. Це пов'язане з тим, що в нас народжується менше дітей. Війна в Україні триває з 2014-го, а кількість потенційних випускників зменшувалася й раніше.

Також на графіку бачимо падіння кількості випускників у 2018-му. Це означає, що у 2001 році відбулося сильне падіння народжуваності. Вже зараз можу вам сказати, що 2038 року у нас, ймовірно, буде 250 тисяч випускників шкіл,

– додав Винницький.

І зауважив: а наша мережа вищої освіти побудована з урахуванням потенціалу 800 тисяч вступників щороку, тобто на кількість, яка була 25 років тому.

Раніше ми інформували, які спеціальності зараз найпопулярніші серед вступників.