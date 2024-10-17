Коли оприлюднять Порядок прийому на навчання до вишів у 2025 році

Міністерство освіти і науки України винесе на громадське обговорення Порядок прийому на навчання до закладів освіти після набуття чинності законопроєкту №12053. Він і встановить модель проведення НМТ у 2025 році.

Про це у відповідь на запит Oсвіта.ua повідомили в Міністерстві освіти і науки. У відомстві зазначають, що наразі у МОН триває підготовка документів, які визначать правила проведення вступної кампанії 2025 року.

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У МОН розповіли про обговорення Порядку прийому на навчання

У відомстві також додають, що їхні фахівці готують проєкти Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році і Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2025 році.

Їх буде винесено на громадське обговорення після набуття чинності законопроєкту 12053 як закону,

– наголосили у МОН.

Зауважимо, що, відповідно до закону "Про вищу освіту", умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти МОН має оприлюднювати не пізніше ніж 15 жовтня року, що передує року проведення вступної кампанії.

Все ж під час повномасштабної війни оприлюднення умов прийому зазвичай відбувається значно пізніше. Це через необхідність внесення змін до деяких законів України, які дозволяють провести вступну кампанію за результатами НМТ, а не звичного ЗНО.

Оприлюднення умов проведення вступної кампанії щороку затримує робота українських парламентарів.

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