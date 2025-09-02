У вишах України з 1 вересня стартував додатковий набір вступників на бакалаврат на контрактну форму навчання. Взяти участь у ньому можуть абітурієнти, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний період до 1 серпня.

Або ті, що бажають вступити для здобуття ще однієї освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Що відомо про вступ на контракт?

Якщо вступник під час основного періоду реалізував (тобто подав) усі 15 заяв, він не зможе вступати під час додаткового набору.

Реєстрація електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачена Умовами прийому закладів освіти і може відбуватись у межах однієї або кількох сесій (хвиль).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, під час кожної "хвилі" після завершення реєстрації заяв вступників протягом 15 днів проводиться конкурсний відбір та відбувається зарахування на навчання.

Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 20 жовтня.

Як вступити на контракт у виш у 2025 році?