У МОН спрогнозували кількість цьогорічних вступників у виші

Цьогоріч Міністерство освіти і науки України очікує, що у виші нашої держави вступатиме 250 тисяч осіб. Мовиться про тих, хто писатиме національний мультитест.

З них достатньо велика кількість буде складати тестування за кордоном. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю Українському Радіо, зазначає 24 Канал.

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Скільки учасників складатиме НМТ у 2025 році

Посадовець розповів, що можливість складання НМТ забезпечать у різних країнах Європи, Північної Америки, де є особи, які хочуть проходити тестування.

Ми максимально намагаємося надати можливість цим громадянам вступити саме в українські заклади вищої освіти. Минулого року таких вступників було 20 тисяч. Цього року ми не знаємо, скільки буде, але ми забезпечуємо, наскільки можемо, 34 пункти для складання НМТ у 14 країнах,

– повідомив Винницький.

І додав: найбільше потенційних учасників НМТ є в таких країнах як Польща, Німеччина, Франція, Італія, тобто у країнах ЄС.

Але є можливості для написання НМТ в Канаді, в США, в інших країнах також. Де є наші громадяни, намагаємося надавати їм максимальну можливість написати НМТ. З тих, які пишуть за кордоном насправді велика частина повертається. Побачимо, як буде цього року, але минулими роками велика частина писали за кордоном і вступали в українські заклади вищої освіти,

– заявив заступник міністра.

І уточнив, що частина таких осіб залишається дуже часто за кордоном, але вчиться в українських університетах дистанційно.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України скоротило ліцензійні обсяги для 195 вишів на освітній рівень бакалавра.