Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів у 2025 році
- Творчі конкурси для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності у 2025 році відбуватимуться лише в очному форматі.
- Виняток зроблять для вступників з тимчасово окупованих територій або тих, хто складатиме НМТ за кордоном.
Вступники до вишів, які прагнуть стати студентами мистецьких чи спортивних спеціальностей, повинні складати творчий конкурс. Він відбуватиметься цьогоріч лише в очному форматі.
Такі дані містить Порядок прийому до закладів вищої освіти, який погодило і оприлюднило Міністерство освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.
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Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів
Так, очно проводитимуть конкурси творчих або фізичних здібностей, які передбачає вступ на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.
Виняток зроблять лише для вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території або складатимуть НМТ у 2025 році за кордоном.
Такі абітурієнти зможуть пройти творчий конкурс у дистанційному форматі.
Кожен вступник при цьому проходитиме творчий конкурс у межах одного дня. Результат оцінювання мають оприлюднений не пізніше ніж на наступний день.
У Міністерстві освіти і науки України також наголошують, що використання очного формату проведення конкурсу дозволить подолати проблему непрозорості конкурсів та покращити довіру до системи вступу.
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Які основні відомості містить Порядок прийому до вишів
- Міністерство освіти і науки України днями затвердило Порядок прийому на навчання у 2025 році.
- Документ містить дати проведення всіх етапів вступної кампанії, спеціальні умови вступу та оновлені формули розрахунку конкурсного бала вступників.
- Також подає вагові коефіцієнти для предметів НМТ та творчого конкурсу.
- Тут є і таблиці переведення тестових балів НМТ в рейтингові тощо.
- Конкурсний відбір до вишів відбуватиметься за результатами мультитесту.
- Вступники на творчі та спортивні спеціальності, окрім результатів НМТ, мають пройти творчий конкурс тощо.