Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів у 2025 році

Вступники до вишів, які прагнуть стати студентами мистецьких чи спортивних спеціальностей, повинні складати творчий конкурс. Він відбуватиметься цьогоріч лише в очному форматі.

Такі дані містить Порядок прийому до закладів вищої освіти, який погодило і оприлюднило Міністерство освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів

Так, очно проводитимуть конкурси творчих або фізичних здібностей, які передбачає вступ на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.

Виняток зроблять лише для вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території або складатимуть НМТ у 2025 році за кордоном.

Такі абітурієнти зможуть пройти творчий конкурс у дистанційному форматі.

Кожен вступник при цьому проходитиме творчий конкурс у межах одного дня. Результат оцінювання мають оприлюднений не пізніше ніж на наступний день.

У Міністерстві освіти і науки України також наголошують, що використання очного формату проведення конкурсу дозволить подолати проблему непрозорості конкурсів та покращити довіру до системи вступу.

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Які основні відомості містить Порядок прийому до вишів