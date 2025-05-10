Які міста України для вступу у виші найчастіше обирають абітурієнти

Свою популярність серед українських вступників у виші знову здобувають Київ і Львів. На третьому місці – Харків, який поступово втрачає позиції.

Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал. Набирає популярності серед абітурієнтів Дніпро, навіть попри безпекову ситуацію.

Дивіться також Вступники, які обрали фізику та хімію на НМТ, отримають бонус

Які міста для здобуття вищої освіти обирають вступники

А от Одеса втрачає свою популярність і вже не є лідером серед уподобань студентів. Посадовець каже: цей процес пов'язаний не лише з безпековою ситуацією, адже Дніпро, попри складну ситуацію, – у топах. Абітурієнти цінують якість вищої освіти, яку забезпечують ЗВО певного регіону.

Одеса, на жаль, уже дуже давно стала експортером вступників до інших регіонів України. За винятком Одеського університету імені Іллі Мечникова, міські заклади освіти останні десять, а може, й п’ятнадцять років поволі поступаються в конкурентній боротьбі університетам Києва, Дніпра, а особливо Львова,

– зазначив Винницький.

І додав: приділяє особливу увагу Одесі, аби трансформувати її освітній простір. У місті, за його словами, є багато спеціалізованих галузевих закладів (12 ЗВО), тож існує велика проблема розпорошеності та відсутності концентрації ресурсів. Її можна розв'язати завдяки укрупненню, тобто об'єднанню ЗВО. МОН над цим питанням працює.

Дивіться також Коли виші повинні оприлюднити вартість навчання на контракті

Які регіони стають дедалі популярнішими

Винницький також підкреслив, що торік особливо виразно проявилася тенденція руху абітурієнтів на Захід країни. Дедалі популярнішими стають університети Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців.

Дуже часто ми не думаємо про них як про основні освітні центри, але це міста, де є дуже хороші університети, привабливість яких зростає,

– акцентував посадовець.

І додав, що мовиться про Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ужгородський національний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Ці виші нині тихенько, без особливих фанфар, але, по-перше, підіймаються в наукових рейтингах, а, по-друге, стають популярнішими для студентів,

– додав він.

Заступник міністра також уточнив, МОН турбує ситуація в місті Суми, оскільки Сумський державний університет є одним із найсильніших класичних університетів України. На популярність цього ЗВО серед абітурієнтів значно впливає безпекова ситуація, зокрема, нещодавні обстріли цього закладу освіти.

Поки одні школярі лише думають, куди йти навчатися далі, інші вже на шляху побудови успішного майбутнього! Якщо ви прагнете опанувати сучасну спеціальність та обрати найкращий заклад освіти, приєднуйтесь до безплатного вебінару, що відбудеться 29 травня о 19:00. Відкривайте для себе реальні можливості разом із коледжем OPTIMA!