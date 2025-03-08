Яким спеціальностям нададуть особливу підтримку держави

У 2025 році особливу підтримку держави матимуть кілька десятків спеціальностей. Так, її нададуть 44 спеціальностям в 6 галузях знань.

Зарахування вступників на ці спеціальності має певні особливості. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Які спеціальності матимуть підтримку держави

При вступі на відповідні спеціальності для здобуття ступеня бакалавра застосовують, зокрема, галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Також для зарахування на такі спеціальності вступникам для здобуття ступеня бакалавра може до конкурсного бала додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Для спеціальностей, яким надають особливу підтримку, також застосовують кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, яких можуть рекомендувати на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї.

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Визначають кваліфікаційний мінімум державного замовлення заклади вищої освіти. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановили, він буде дорівнювати одному місцю.

Також виші можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надають особливу підтримку.

Окрім того, для вступників на ці спеціальності, які вступили на контракт і мають конкурсний бал не менш ніж 125,000, можливе переведення на бюджет у разі наявних вакантних місць

Перелік спеціальностей, яким надають особливу підтримку