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Освіта Освіта в Україні На які спеціальності вступники подали найбільше заяв у КНУ імені Шевченка
31 липня, 11:50
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На які спеціальності вступники подали найбільше заяв у КНУ імені Шевченка

Марія Волошин
Основні тези
  • Станом на 27 серпня 2025 року до КНУ імені Шевченка вступники подали 16 016 заяв, з яких 8007 – на бюджет.
  • Найпопулярніші спеціальності: міжнародні відносини, право, міжнародні економічні відносини, філологія, інженерія програмного забезпечення.

Станом на 27 серпня 2025 року до Київського національного університету імені Тараса Шевченка абітурієнти подали 16 016 заяв. З них 8007 — на бюджет.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The page. Середній конкурсний бал становить 156,9.

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Які спеціальності є найпопулярнішими у КНУ?

Найцікавіші абітурієнтам міжнародні і правові програми, економіка та мовні спеціальності. 

5 топових спеціальностей за кількістю заяв до КНУ станом на 27 липня 2025 року такі:

  • Міжнародні відносини: заяв – 1550 / середній конкурсний бал – 166,8;

  • Право: 1148 / 163,7;

  • Міжнародні економічні відносини: 1013 / 156,8;

  • Філологія (германські мови та літератури, перша  – англійська): 802 / 159,2;

  • Інженерія програмного забезпечення: 771 / 154,4.

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Найвищі середні результати демонструють вступники на такі спеціальності: 

  • міжнародне право (167,7);
  • прикладна математика (164,8);
  • математика (164,1);
  • французька філологія (163,6);
  • право (163,7).

Тобто мовиться про престижні спеціальності, точні науки й окремі мовні напрями.

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