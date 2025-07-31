Станом на 27 серпня 2025 року до Київського національного університету імені Тараса Шевченка абітурієнти подали 16 016 заяв. З них 8007 — на бюджет.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The page. Середній конкурсний бал становить 156,9.

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Які спеціальності є найпопулярнішими у КНУ?

Найцікавіші абітурієнтам міжнародні і правові програми, економіка та мовні спеціальності.

5 топових спеціальностей за кількістю заяв до КНУ станом на 27 липня 2025 року такі:

Міжнародні відносини: заяв – 1550 / середній конкурсний бал – 166,8;

Право: 1148 / 163,7;

Міжнародні економічні відносини: 1013 / 156,8;

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська): 802 / 159,2;

Інженерія програмного забезпечення: 771 / 154,4.

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Найвищі середні результати демонструють вступники на такі спеціальності:

міжнародне право (167,7);

прикладна математика (164,8);

математика (164,1);

французька філологія (163,6);

право (163,7).

Тобто мовиться про престижні спеціальності, точні науки й окремі мовні напрями.

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