В Україні триває вступна кампанія 2025 року. Сьогодні завершилося подання заяв на бакалаврат або на медичного магістра у виші.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці нардепа Романа Грищука. Він уточнив, яка тенденція серед абітурієнтів щодо кількості поданих загалом заяв на бюджетне місце, а також те, скільки заяв з першим пріоритетом.

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За вступ на які спеціальності найбільше змагаються вступники?

Цьогоріч вступники у виші можуть подати максимум 15 заяв. При цьому них не більше ніж 5 – на бюджет.

Економічні спеціальності, менеджмент, маркетинг – 31 заява на місце; 8,5 заяв із першим пріоритетом на місце;

Політологія, міжнародні відносини, право, журналістика – 25 заяв на місце, 7.2 заяви із першим пріоритетом на місце;

Психологія – 21 заява на місце, 5.8 заяв із першим пріоритетом на місце;

Філологія (переклад) – 17 заяв на місце, 4.9 заяв із першим пріоритетом;

Галузь F (комп'ютерні науки) – 6 заяв на місце, 1.5 заяв із першим пріоритетом.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які спеціальності цьогоріч не популярні серед абітурієнтів?

При цьому народний обранець заявив, що зовсім немає конкурсу на інженерні спеціальності G, на природничі Е.

Немає конкурсу на авіаційний транспорт по країні, хоча багато заяв, бо і державне замовлення достатнє. В інженерії дуже не вистачає людей,

– уточнив він.

І додав, що такі спеціальності згодом гарантують високооплачувану роботу в хороших компаніях, переважно в оборонці. При цьому це критично важливі фахівці для перемоги України. Вступити туди значно легше, ніж на економічні спеціальності, а перспектив більше.