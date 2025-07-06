Гранти будуть менш доступними: на яких спеціальностях у 2025 році буде менше бюджетних місць

Цьогоріч для студентів першого курсу контрактної форми навчання також діятиме система грантів, як торік. Так держава намагається мотивувати молодь вступати, зокрема, на необхідні їй спеціальності.

А на тих, які менш потрібні для ринку праці зараз, суттєво зростуть ціни. Про це в етері телемарафону розповів заступник очільника МОН Михайло Винницький, зазначає 24 Канал.

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На яких спеціальностях гранти у 2025 році будуть менш доступними

На менш потрібних державі спеціальностях, за словами посадовця, ймовірно, буде менше бюджетних місць і гранти будуть менш доступні.

Наразі широке держзамовлення мають такі спеціальності:

медицина;

терапія та реабілітація;

освіта;

психологія;

інженерія;

архітектура та будівництво;

сфера ІТ;

агрономія та сільське господарство.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Натомість є галузі, чималої кількості спеціалістів ринок зараз не потребує. Однак вони досі популярні серед вступників. Це:

право;

бізнес, менеджмент;

облік та аудит, фінанси;

журналістика;

стоматологія;

туризм, готельно-ресторанна справа.

Вони популярні, але, на жаль, ми не прогнозуємо великої кількості вакансій після завершення навчання. Для таких спеціальностей запроваджена цього року індикативна собівартість. Це означає, що контракт для них буде достатньо дорогий. Гранти надають лише другого рівня – треба на НМТ набрати 170 балів з двох предметів. Також відносно мало бюджетних місць,

– розповів заступник міністра.

Михайло Винницький також розповідав 24 каналу, хто з випускників вишів і скільки років відпрацьовуватиме навчання на бюджеті, та чи стартує новація вже з вересня.