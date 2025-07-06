А на тех, которые менее нужны для рынка труда сейчас, существенно вырастут цены. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы МОН Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал.

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На каких специальностях гранты в 2025 году будут менее доступными

На менее нужных государству специальностях, по словам чиновника, вероятно, будет меньше бюджетных мест и гранты будут менее доступны.

Сейчас широкий госзаказ имеют такие специальности:

медицина;

терапия и реабилитация;

образование;

психология;

инженерия;

архитектура и строительство;

сфера ИТ;

агрономия и сельское хозяйство.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Зато есть отрасли, немалого количества специалистов рынок сейчас не нуждается. Однако они до сих пор популярны среди поступающих. Это:

право;

бизнес, менеджмент;

учет и аудит, финансы;

журналистика;

стоматология;

туризм, гостинично-ресторанное дело.

Они популярны, но, к сожалению, мы не прогнозируем большого количества вакансий после завершения обучения. Для таких специальностей введена в этом году индикативная себестоимость. Это означает, что контракт для них будет достаточно дорогой. Гранты предоставляют только второго уровня – надо на НМТ набрать 170 баллов по двум предметам. Также относительно мало бюджетных мест,

– рассказал заместитель министра.

Михаил Винницкий также рассказывал 24 каналу, кто из выпускников вузов и сколько лет будет отрабатывать обучение на бюджете, и стартует ли новация уже с сентября.