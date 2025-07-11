Український уряд погодив постанову, яка визначає обсяги держзамовлення на підготовку фахівців цьогоріч. Особливу увагу приділили стратегічно важливим для відновлення держави спеціальностям.

До них належать, зокрема, спеціальності в галузях освіти, охорони здоров'я, ІТ, енергетики тощо. На ці напрями передбачили суттєву кількість місць державного замовлення, інформує 24 Канал з посиланням на МОН України.

Читайте Обсяги державного замовлення у 2025 погодили: як спеціальності стратегічно важливі

10 спеціальностей з найбільшими обсягами держзамовлення у 2025 році

Абітурієнтам цьогоріч варто знати, на яких спеціальностях буде найбільше бюджетних місць. Це такі:

А4 Середня освіта (за предметними спеціальностями) – 6 800;

I2 Медицина – 4 599;

F3 Комп'ютерні науки – 3 816;

G19 Будівництво та цивільна інженерія – 3 111;

G3 Електрична інженерія – 2 927;

G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) – 2 465;

F2 Інженерія програмного забезпечення – 2 350;

H1 Агрономія – 2 200;

В11 Філологія (за спеціалізаціями) – 2 087;

G7 Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 2 061.

Повний список обсягів на різні спеціальності та освітні рівні можна знайти тут.

До теми Яка спеціальність є найпопулярнішою серед українців

Яка спеціальність найпопулярніша

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак повідомляв, які спеціальності найчастіше обирають українці для здобуття освіти.

Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями, такий:

право – 75 240 (7%);

менеджмент – 62 722 (5,8%);

психологія – 59 217 (5,5%);

середня освіта (за предметними спеціальностями) – 52 149 (4,8%);

комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%).

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