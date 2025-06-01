Який бал НМТ треба отримати для вступу на бюджет у виш України

Невдовзі розпочнеться цьогорічна вступна кампанія до вишів України. Тож абітурієнтів цікавить, скільки балів на НМТ треба набрати, щоб мати шанс стати студентом.

Сайт "Вступ.ОСВІТА.UA" запропонував інформацію про кількість балів мультитесту, необхідних для вступу на бюджетну форму навчання в кожен ЗВО України. Про це інформує 24 Канал.

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Який бал НМТ потрібен для вступу на бюджет у ЗВО

У таблиці подали всі виші нашої держави та навели інформацію про середній бал НМТ, необхідний для вступу до цього закладу на бюджет. А також інформацію про конкурс на одне бюджетне місце та кількість вступників, зарахованих на бюджет до цього ЗВО.

Дані про середній бал на бюджет навели на основі середнього бала НМТ абітурієнтів, яких зарахували на навчання до вишів у 2024 році.

Середній бал сертифікатів мультитесту розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.

Під час складання таблиці використали дані вступної кампанії 2024 року, отримані інформаційною системою "Вступ.ОСВІТА.UA" з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

Дані в таблиці ранжовані за середнім балом НМТ на бюджет. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Який бал потрібен для вступу у виші у 2025 році