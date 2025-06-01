Який бал НМТ треба отримати для вступу на бюджет у виш України
- Сайт "Вступ.ОСВІТА.UA" надав інформацію про середній бал НМТ, необхідний для вступу на бюджет у виші України.
- Як знайти виш, який цікавить, та відповідний бал мультитесту, читайте у новині.
Невдовзі розпочнеться цьогорічна вступна кампанія до вишів України. Тож абітурієнтів цікавить, скільки балів на НМТ треба набрати, щоб мати шанс стати студентом.
Сайт "Вступ.ОСВІТА.UA" запропонував інформацію про кількість балів мультитесту, необхідних для вступу на бюджетну форму навчання в кожен ЗВО України. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Коли виші оприлюднять правила прийому вступників у 2025 році
Який бал НМТ потрібен для вступу на бюджет у ЗВО
У таблиці подали всі виші нашої держави та навели інформацію про середній бал НМТ, необхідний для вступу до цього закладу на бюджет. А також інформацію про конкурс на одне бюджетне місце та кількість вступників, зарахованих на бюджет до цього ЗВО.
Дані про середній бал на бюджет навели на основі середнього бала НМТ абітурієнтів, яких зарахували на навчання до вишів у 2024 році.
Середній бал сертифікатів мультитесту розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.
Під час складання таблиці використали дані вступної кампанії 2024 року, отримані інформаційною системою "Вступ.ОСВІТА.UA" з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".
Дані в таблиці ранжовані за середнім балом НМТ на бюджет. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.
Який бал потрібен для вступу у виші у 2025 році
|Регіон
|Назва закладу освіти
|Середній бал НМТ на бюджет
|Зараховано на бюджет
|Конкурс на 1 бюджетне місце
|Форма власності
|м. Київ
|Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
|162,25
|2878
|4,19
|Державна
|Львівська область
|Національний університет "Львівська політехніка"
|164,73
|2422
|4,86
|Державна
|м. Київ
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|170,27
|2375
|4,32
|Державна
|Львівська область
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|165,62
|1689
|5,86
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|156,86
|1102
|3,27
|Державна
|м. Київ
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|150,36
|939
|3,05
|Державна
|Чернівецька область
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|156,25
|886
|8,41
|Державна
|Харківська область
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|149,45
|886
|3,13
|Державна
|Волинська область
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|152,43
|811
|8,40
|Державна
|м. Київ
|Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|166,93
|802
|3,06
|Державна
|Івано-Франківська область
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|155,53
|680
|6,07
|Державна
|Волинська область
|Луцький національний технічний університет
|150,84
|671
|9,47
|Державна
|м. Київ
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|158,63
|652
|3,03
|Державна
|Закарпатська область
|Ужгородський національний університет
|155,35
|647
|4,54
|Державна
|Дніпропетровська область
|Український державний університет науки і технологій
|143,81
|642
|3,51
|Державна
|Дніпропетровська область
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|151,58
|634
|2,01
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|155,86
|610
|2,88
|Державна
|Одеська область
|Національний університет "Одеська політехніка"
|151,02
|608
|3,43
|Державна
|м. Київ
|Національний авіаційний університет
|154,52
|572
|4,21
|Державна
|Вінницька область
|Вінницький національний технічний університет
|153,25
|543
|7,97
|Державна
|Сумська область
|Сумський державний університет
|152,10
|539
|3,63
|Державна
|Дніпропетровська область
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|153,91
|537
|4,06
|Державна
|м. Київ
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|178,50
|522
|5,62
|Державна
|Рівненська область
|Національний університет водного господарства та природокористування
|150,02
|518
|7,93
|Державна
|Львівська область
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|168,40
|496
|3,81
|Державна
|Тернопільська область
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|151,55
|481
|3,92
|Державна
|Запорізька область
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|144,16
|460
|3,02
|Державна
|Вінницька область
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|147,56
|457
|3,83
|Державна
|м. Київ
|Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
|160,42
|455
|5,99
|Комунальна
|Івано-Франківська область
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|150,83
|448
|6,02
|Державна
|Полтавська область
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|150,52
|433
|5,53
|Державна
|Вінницька область
|Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
|165,79
|422
|5,01
|Державна
|Одеська область
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|160,49
|421
|6,19
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|138,53
|421
|3,11
|Державна
|Харківська область
|Державний біотехнологічний університет
|139,67
|416
|2,55
|Державна
|м. Київ
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|151,04
|414
|4,89
|Державна
|Чернігівська область
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|149,16
|403
|3,50
|Державна
|м. Київ
|Київський національний університет культури і мистецтв
|151,99
|391
|2,25
|Державна
|Хмельницька область
|Хмельницький національний університет
|146,49
|382
|4,96
|Державна
|Черкаська область
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|150,14
|381
|4,78
|Державна
|Запорізька область
|Запорізький національний університет
|148,81
|367
|3,20
|Державна
|Житомирська область
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|144,74
|363
|3,88
|Державна
|Сумська область
|Сумський національний аграрний університет
|142,35
|352
|3,53
|Державна
|Рівненська область
|Рівненський державний гуманітарний університет
|144,19
|350
|3,87
|Державна
|Житомирська область
|Житомирська політехніка
|152,56
|349
|5,38
|Державна
|Тернопільська область
|Західноукраїнський національний університет
|157,00
|334
|8,61
|Державна
|Харківська область
|Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
|145,07
|333
|3,01
|Державна
|Львівська область
|Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
|148,82
|326
|2,95
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|144,51
|319
|2,64
|Державна
|Полтавська область
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|144,44
|318
|3,02
|Державна
|Запорізька область
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|147,32
|316
|3,00
|Державна
|Львівська область
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|149,55
|316
|3,55
|Державна
|Дніпропетровська область
|Криворізький державний педагогічний університет
|142,53
|314
|3,63
|Державна
|Івано-Франківська область
|Івано-Франківський національний медичний університет
|162,01
|313
|4,24
|Державна
|м. Київ
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|148,59
|312
|2,26
|Державна
|Одеська область
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
|146,37
|311
|4,30
|Державна
|Дніпропетровська область
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|142,11
|309
|3,77
|Державна
|Полтавська область
|Полтавський державний аграрний університет
|144,59
|309
|5,35
|Державна
|Миколаївська область
|Миколаївський національний аграрний університет
|138,14
|302
|3,47
|Державна
|Тернопільська область
|Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
|166,36
|302
|3,95
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
|145,21
|301
|5,42
|Державна
|Тернопільська область
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|152,10
|299
|4,63
|Державна
|м. Київ
|Національний університет харчових технологій
|149,86
|296
|3,75
|Державна
|Одеська область
|Одеський національний медичний університет
|154,57
|285
|2,56
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний медичний університет
|151,64
|278
|2,03
|Державна
|Одеська область
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|148,02
|275
|2,37
|Державна
|Черкаська область
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|144,26
|273
|3,27
|Державна
|Дніпропетровська область
|Криворізький національний університет
|143,75
|262
|4,22
|Державна
|Полтавська область
|Полтавський державний медичний університет
|153,32
|260
|2,92
|Державна
|Львівська область
|Національний лісотехнічний університет України
|150,22
|258
|7,25
|Державна
|Чернігівська область
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
|143,31
|257
|4,14
|Державна
|Дніпропетровська область
|Дніпровський державний медичний університет
|155,55
|257
|2,02
|Державна
|Сумська область
|Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
|142,33
|256
|1,71
|Державна
|м. Київ
|Національний транспортний університет
|150,35
|253
|5,88
|Державна
|Хмельницька область
|Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|148,50
|245
|3,66
|Державна
|м. Київ
|Державний торговельно-економічний університет
|162,29
|243
|12,18
|Державна
|Полтавська область
|Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
|143,64
|236
|3,12
|Державна
|м. Київ
|Київський національний університет технологій та дизайну
|151,07
|235
|4,89
|Державна
|Львівська область
|Львівський національний університет природокористування
|148,04
|224
|4,31
|Державна
|Миколаївська область
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|144,48
|220
|4,27
|Державна
|Львівська область
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
|152,88
|212
|7,28
|Державна
|Київська область
|Білоцерківський національний аграрний університет
|147,80
|211
|3,93
|Державна
|Запорізька область
|Бердянський державний педагогічний університет
|141,46
|209
|2,27
|Державна
|Одеська область
|Одеський національний морський університет
|153,73
|205
|5,63
|Державна
|Кіровоградська область
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|148,96
|201
|3,97
|Державна
|м. Київ
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|163,05
|200
|11,13
|Державна
|Одеська область
|Національний університет "Одеська юридична академія"
|167,89
|200
|5,59
|Державна
|Харківська область
|Український державний університет залізничного транспорту
|139,66
|199
|3,60
|Державна
|Чернівецька область
|Буковинський державний медичний університет
|160,73
|198
|5,94
|Державна
|Кіровоградська область
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|144,60
|197
|5,67
|Державна
|Вінницька область
|Вінницький національний аграрний університет
|145,46
|193
|5,74
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|158,37
|193
|5,94
|Державна
|Київська область
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|143,20
|193
|3,69
|Державна
|Полтавська область
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|146,00
|192
|5,69
|Державна
|Запорізька область
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|142,25
|191
|2,57
|Державна
|Миколаївська область
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|151,01
|188
|5,53
|Державна
|Житомирська область
|Поліський національний університет
|145,11
|186
|6,88
|Державна
|Черкаська область
|Уманський національний університет садівництва
|146,20
|186
|3,40
|Державна
|Одеська область
|Одеський національний технологічний університет
|144,14
|186
|4,08
|Державна
|Одеська область
|Одеський державний аграрний університет
|144,59
|186
|2,70
|Державна
|Запорізька область
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|149,25
|177
|2,23
|Державна
|Черкаська область
|Черкаський державний технологічний університет
|147,84
|172
|5,35
|Державна
|м. Київ
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|147,31
|172
|9,83
|Державна
|Кіровоградська область
|Херсонський державний аграрно-економічний університет
|146,28
|170
|3,31
|Державна
|м. Київ
|Київський національний лінгвістичний університет
|162,99
|166
|5,33
|Державна
|Одеська область
|Національний університет "Одеська морська академія"
|156,24
|165
|2,24
|Державна
|Харківська область
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|165,99
|164
|5,24
|Державна
|Харківська область
|Харківська державна академія фізичної культури
|141,11
|163
|2,29
|Державна
|Івано-Франківська область
|Херсонський державний університет
|148,84
|161
|2,60
|Державна
|Харківська область
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|148,18
|159
|2,12
|Державна
|Харківська область
|Харківська гуманітарно-педагогічна академія
|138,31
|159
|2,25
|Комунальна
|м. Київ
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|154,03
|158
|6,13
|Державна
|Хмельницька область
|Подільський державний університет
|145,59
|147
|3,26
|Державна
|Тернопільська область
|Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
|139,24
|144
|1,86
|Державна
|м. Київ
|Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|147,89
|138
|1,63
|Державна
|Дніпропетровська область
|Університет митної справи та фінансів
|155,89
|133
|10,41
|Державна
|м. Київ
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|160,13
|133
|2,84
|Державна
|Одеська область
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
|152,06
|131
|4,16
|Державна
|м. Київ
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|158,96
|127
|2,65
|Державна
|Запорізька область
|Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
|138,47
|121
|1,42
|Комунальна
|Сумська область
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|137,07
|119
|2,29
|Державна
|Львівська область
|Львівська національна академія мистецтв
|162,48
|118
|5,90
|Державна
|Чернігівська область
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|145,34
|111
|3,36
|Державна
|Одеська область
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|141,95
|110
|3,71
|Державна
|Харківська область
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|142,39
|108
|1,31
|Державна
|м. Київ
|Державний університет інфраструктури та технологій
|149,42
|106
|9,29
|Державна
|Тернопільська область
|Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
|140,93
|101
|2,16
|Комунальна
|Львівська область
|Українська академія друкарства
|155,62
|100
|3,29
|Державна
|Вінницька область
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|161,95
|99
|7,15
|Державна
|Одеська область
|Міжнародний гуманітарний університет
|153,45
|97
|11,05
|Приватна
|Дніпропетровська область
|Дніпровський державний технічний університет
|142,60
|97
|6,99
|Державна
|Хмельницька область
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|145,46
|94
|2,26
|Комунальна
|Харківська область
|Харківська державна академія культури
|140,71
|94
|1,94
|Державна
|Дніпропетровська область
|Донбаський державний педагогічний університет
|142,30
|92
|2,24
|Державна
|Рівненська область
|Національний університет "Острозька академія"
|168,59
|91
|10,64
|Державна
|Закарпатська область
|Мукачівський державний університет
|145,74
|90
|7,88
|Державна
|Львівська область
|Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
|150,61
|90
|2,20
|Державна
|Дніпропетровська область
|Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
|140,70
|88
|2,63
|Державна
|м. Київ
|Маріупольський державний університет
|148,07
|85
|7,82
|Державна
|Дніпропетровська область
|Приазовський державний технічний університет
|146,33
|83
|3,11
|Державна
|Миколаївська область
|Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
|140,64
|83
|5,06
|Державна
|м. Київ
|Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
|155,04
|82
|3,27
|Державна
|Хмельницька область
|Херсонський національний технічний університет
|151,23
|81
|2,67
|Державна
|м. Київ
|Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
|149,13
|80
|4,74
|Державна
|Хмельницька область
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|165,33
|76
|4,45
|Комунальна
|Чернігівська область
|Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
|138,66
|76
|4,04
|Державна
|м. Київ
|Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
|149,31
|76
|2,43
|Комунальна
|Одеська область
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|146,26
|74
|1,51
|Державна
|Дніпропетровська область
|Державний університет економіки і технологій
|149,60
|69
|6,22
|Державна
|Волинська область
|Луцький педагогічний коледж
|135,82
|65
|1,78
|Комунальна
|Київська область
|Державний податковий університет
|153,54
|64
|5,89
|Державна
|Кіровоградська область
|Льотна академія Національного авіаційного університету
|149,03
|64
|1,95
|Державна
|м. Київ
|Університет "Київська школа економіки"
|188,93
|58
|4,24
|Приватна
|Одеська область
|Одеський національний економічний університет
|164,37
|55
|16,05
|Державна
|Харківська область
|Національний фармацевтичний університет
|149,97
|55
|2,56
|Державна
|Дніпропетровська область
|Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету
|144,45
|52
|3,67
|Державна
|Полтавська область
|Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка
|137,16
|52
|1,63
|Комунальна
|Дніпропетровська область
|Дніпровська академія неперервної освіти
|140,60
|51
|1,61
|Комунальна
|м. Київ
|Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
|148,31
|50
|1,82
|Комунальна
|Волинська область
|Донецький національний технічний університет
|146,02
|46
|2,93
|Державна
|Кіровоградська область
|Донецький національний медичний університет
|158,04
|46
|3,15
|Державна
|Одеська область
|Херсонська державна морська академія
|148,96
|45
|3,69
|Державна
|Рівненська область
|Луганський державний медичний університет
|158,38
|44
|3,86
|Державна
|Житомирська область
|Житомирський медичний інститут
|141,64
|41
|2,95
|Комунальна
|Закарпатська область
|Закарпатська академія мистецтв
|149,00
|38
|2,24
|Державна
|м. Київ
|Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
|153,69
|38
|5,16
|Державна
|Вінницька область
|Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж
|150,86
|38
|1,18
|Комунальна
|Рівненська область
|Рівненська медична академія
|147,93
|37
|2,62
|Комунальна
|Миколаївська область
|Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
|141,83
|35
|1,97
|Державна
|Івано-Франківська область
|Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
|141,53
|35
|1,37
|Державна
|Дніпропетровська область
|Дніпровська академія музики
|145,46
|35
|1,71
|Комунальна
|м. Київ
|Луганська державна академія культури і мистецтв
|135,97
|31
|1,68
|Державна
|Тернопільська область
|Донбаська державна машинобудівна академія
|143,95
|30
|6,97
|Державна
|Закарпатська область
|Академія культури i мистецтв
|139,61
|29
|1,34
|Комунальна
|Черкаська область
|Черкаська медична академія
|154,49
|28
|4,82
|Комунальна
|Київська область
|Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж
|140,04
|27
|1,89
|Комунальна
|Сумська область
|Класичний фаховий коледж Сумського державного університету
|142,00
|26
|4,46
|Державна
|Івано-Франківська область
|Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
|142,65
|26
|2,31
|Державна
|Львівська область
|Львівська медична академія імені Андрея Крупинського
|148,31
|25
|2,56
|Комунальна
|Одеська область
|Балтський педагогічний фаховий коледж
|134,34
|25
|1,28
|Комунальна
|Хмельницька область
|Кам’янець-Подільський державний інститут
|177,00
|24
|3,83
|Державна
|Сумська область
|Шосткинський інститут Сумського державного університету
|141,83
|24
|2,08
|Державна
|м. Київ
|Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства
|141,60
|23
|2,35
|Державна
|м. Київ
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|157,82
|21
|5,14
|Державна
|м. Київ
|Міжрегіональна Академія управління персоналом
|157,88
|20
|17,50
|Приватна
|Миколаївська область
|Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
|134,62
|20
|2,40
|Державна
|Вінницька область
|Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського
|143,11
|19
|1,26
|Комунальна
|Рівненська область
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
|141,82
|18
|22,61
|Приватна
|Одеська область
|Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
|153,56
|16
|11,81
|Державна
|Кіровоградська область
|Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
|149,53
|16
|4,56
|Приватна
|Дніпропетровська область
|Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
|136,42
|15
|12,00
|Державна
|Дніпропетровська область
|Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій
|138,63
|15
|3,80
|Державна
|м. Київ
|Академія мистецтв імені Павла Чубинського
|144,55
|12
|3,33
|Комунальна
|Івано-Франківська область
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|141,35
|12
|3,92
|Державна
|м. Київ
|Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря
|151,26
|12
|1,17
|Комунальна
|Дніпропетровська область
|Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій
|141,19
|11
|2,00
|Державна
|м. Київ
|Київський фаховий коледж прикладних наук
|139,36
|10
|1,30
|Державна
|м. Київ
|Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії
|158,56
|9
|12,78
|Приватна
|Вінницька область
|Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
|156,06
|8
|3,00
|Державна
|Одеська область
|Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
|149,63
|7
|6,00
|Державна
|Рівненська область
|Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування
|143,71
|6
|3,50
|Державна
|Хмельницька область
|Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби
|140,30
|5
|1,40
|Комунальна
|Чернівецька область
|Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка
|126,60
|5
|1,60
|Державна
|Івано-Франківська область
|Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
|148,78
|5
|1,60
|Державна
|Київська область
|Український гуманітарний інститут
|135,50
|3
|16,67
|Приватна
|Закарпатська область
|Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
|142,17
|3
|5,00
|Державна
|м. Київ
|Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка
|149,64
|3
|3,00
|Державна
|м. Київ
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|163,86
|2
|48,00
|Приватна
|Чернівецька область
|Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
|162,50
|2
|23,50
|Державна
|Харківська область
|Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету
|142,13
|2
|20,50
|Державна
|м. Київ
|Національна академія статистики, обліку та аудиту
|143,25
|1
|162,00
|Державна
|Дніпропетровська область
|Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
|148,25
|1
|20,00
|Приватна
|Дніпропетровська область
|Нікопольський економічний університет
|0,00
|1
|4,00
|Приватна
Ми також інформували, у яких містах невдовзі відбудеться об'єднання вишів.