Сайт "Вступление.ОБРАЗОВАНИЕ.UA предложил информацию о количестве баллов мультитеста, необходимые для поступления на бюджетную форму обучения в каждый ЗВО Украины. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Когда вузы обнародуют правила приема поступающих в 2025 году
Какой балл НМТ нужен для поступления на бюджет в ЗВО
В таблице подали все вузы нашего государства и привели информацию о среднем балле НМТ, необходим для поступления в это заведение в бюджет. А также информацию о конкурсе на одно бюджетное место и количество поступающих, зачисленных в бюджет к этому ЗВО.
Данные о среднем балле на бюджет привели на основе среднего балла НМТ абитуриентов, которых зачислили на обучение в вузы в 2024 году.
Средний балл сертификатов мультитеста рассчитан среди всех, которые зачислены на обучение на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтической или ветеринарной направлений) на основе полного общего среднего образования (11 классов) по дневной и заочной формам обучения.
При составлении таблицы использовали данные вступительной кампании 2024 года, получены информационной системой "Вступ.ОСВІТА.UA" из Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс".
Данные в таблице ранжированы по среднему баллу НМТ на бюджет. Для сортировки данных выполните клик на соответствующем заголовке столбца таблицы.
Какой балл нужен для поступления в вуз в 2025 году
|Регион
|Название учебного заведения
|Средний балл НМТ на бюджет
|Зачислено на бюджет
|Конкурс на 1 бюджетное место
|Форма собственности
|г. Киев
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|162, 25
|2878
|4, 19
|Государственная
|Львовская область
|Национальный университет "Львовская политехника"
|164, 73
|2422
|4, 86
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|170, 27
|2375
|4, 32
|Государственная
|Львовская область
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|165, 62
|1689
|5, 86
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина
|156, 86
|1102
|3, 27
|Государственная
|г. Киев
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|150, 36
|939
|3, 05
|Государственная
|Черновицкая область
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|156, 25
|886
|8, 41
|Государственная
|Харьковская область
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|149, 45
|886
|3, 13
|Государственная
|Волынская область
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|152, 43
|811
|8, 40
|Государственная
|г. Киев
|Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
|166, 93
|802
|3, 06
|Государственная
|Ивано-Франковская область
|Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|155, 53
|680
|6, 07
|Государственная
|Волынская область
|Луцкий национальный технический университет
|150, 84
|671
|9, 47
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|158, 63
|652
|3, 03
|Государственная
|Закарпатская область
|Ужгородский национальный университет
|155, 35
|647
|4, 54
|Государственная
|Днепропетровская область
|Украинский государственный университет науки и технологий
|143, 81
|642
|3, 51
|Государственная
|Днепропетровская область
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|151, 58
|634
|2, 01
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|155, 86
|610
|2, 88
|Государственная
|Одесская область
|Национальный университет "Одесская политехника"
|151, 02
|608
|3, 43
|Государственная
|г. Киев
|Национальный авиационный университет
|154, 52
|572
|4, 21
|Государственная
|Винницкая область
|Винницкий национальный технический университет
|153, 25
|543
|7, 97
|Государственная
|Сумская область
|Сумский государственный университет
|152, 10
|539
|3, 63
|Государственная
|Днепропетровская область
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|153, 91
|537
|4, 06
|Государственная
|г. Киев
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|178, 50
|522
|5, 62
|Государственная
|Ровенская область
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|150, 02
|518
|7, 93
|Государственная
|Львовская область
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|168, 40
|496
|3, 81
|Государственная
|Тернопольская область
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|151, 55
|481
|3, 92
|Государственная
|Запорожская область
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|144, 16
|460
|3, 02
|Государственная
|Винницкая область
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|147, 56
|457
|3, 83
|Государственная
|г. Киев
|Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
|160, 42
|455
|5, 99
|Коммунальная
|Ивано-Франковская область
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|150, 83
|448
|6, 02
|Государственная
|Полтавская область
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|150, 52
|433
|5, 53
|Государственная
|Винницкая область
|Винницкий Национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова
|165, 79
|422
|5, 01
|Государственная
|Одесская область
|Одесский национальный университет им. И. Мечникова
|160, 49
|421
|6, 19
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|138, 53
|421
|3, 11
|Государственная
|Харьковская область
|Государственный биотехнологический университет
|139, 67
|416
|2, 55
|Государственная
|г. Киев
|Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
|151, 04
|414
|4, 89
|Государственная
|Черниговская область
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|149, 16
|403
|3, 50
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|151, 99
|391
|2, 25
|Государственная
|Хмельницкая область
|Хмельницкий национальный университет
|146, 49
|382
|4, 96
|Государственная
|Черкасская область
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|150, 14
|381
|4, 78
|Государственная
|Запорожская область
|Запорожский национальный университет
|148, 81
|367
|3, 20
|Государственная
|Житомирская область
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|144, 74
|363
|3, 88
|Государственная
|Сумская область
|Сумский национальный аграрный университет
|142, 35
|352
|3, 53
|Государственная
|Ровенская область
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|144, 19
|350
|3, 87
|Государственная
|Житомирская область
|Житомирская политехника
|152, 56
|349
|5, 38
|Государственная
|Тернопольская область
|Западноукраинский национальный университет
|157, 00
|334
|8, 61
|Государственная
|Харьковская область
|Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|145, 07
|333
|3, 01
|Государственная
|Львовская область
|Львовский государственный университет физической культуры им. Ивана Боберского
|148, 82
|326
|2, 95
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
|144, 51
|319
|2, 64
|Государственная
|Полтавская область
|Полтавский Национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
|144, 44
|318
|3, 02
|Государственная
|Запорожская область
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|147, 32
|316
|3, 00
|Государственная
|Львовская область
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|149, 55
|316
|3, 55
|Государственная
|Днепропетровская область
|Криворожский государственный педагогический университет
|142, 53
|314
|3, 63
|Государственная
|Ивано-Франковская область
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|162, 01
|313
|4, 24
|Государственная
|г. Киев
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|148, 59
|312
|2, 26
|Государственная
|Одесская область
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
|146, 37
|311
|4, 30
|Государственная
|Днепропетровская область
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|142, 11
|309
|3, 77
|Государственная
|Полтавская область
|Полтавский государственный аграрный университет
|144, 59
|309
|5, 35
|Государственная
|Николаевская область
|Николаевский национальный аграрный университет
|138, 14
|302
|3, 47
|Государственная
|Тернопольская область
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
|166, 36
|302
|3, 95
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова
|145, 21
|301
|5, 42
|Государственная
|Тернопольская область
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|152, 10
|299
|4, 63
|Государственная
|г. Киев
|Национальный университет пищевых технологий
|149, 86
|296
|3, 75
|Государственная
|Одесская область
|Одесский национальный медицинский университет
|154, 57
|285
|2, 56
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский национальный медицинский университет
|151, 64
|278
|2, 03
|Государственная
|Одесская область
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|148, 02
|275
|2, 37
|Государственная
|Черкасская область
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|144, 26
|273
|3, 27
|Государственная
|Днепропетровская область
|Криворожский национальный университет
|143, 75
|262
|4, 22
|Государственная
|Полтавская область
|Полтавский государственный медицинский университет
|153, 32
|260
|2, 92
|Государственная
|Львовская область
|Национальный лесотехнический университет Украины
|150, 22
|258
|7, 25
|Государственная
|Черниговская область
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко
|143, 31
|257
|4, 14
|Государственная
|Днепропетровская область
|Днепровский государственный медицинский университет
|155, 55
|257
|2, 02
|Государственная
|Сумская область
|Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко
|142, 33
|256
|1, 71
|Государственная
|г. Киев
|Национальный транспортный университет
|150, 35
|253
|5, 88
|Государственная
|Хмельницкая область
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|148, 50
|245
|3, 66
|Государственная
|г. Киев
|Государственный торгово-экономический университет
|162, 29
|243
|12, 18
|Государственная
|Полтавская область
|Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
|143, 64
|236
|3, 12
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|151, 07
|235
|4, 89
|Государственная
|Львовская область
|Львовский национальный университет природопользования
|148, 04
|224
|4, 31
|Государственная
|Николаевская область
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|144, 48
|220
|4, 27
|Государственная
|Львовская область
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии им. С. З. Гжицкого
|152, 88
|212
|7, 28
|Государственная
|Киевская область
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|147, 80
|211
|3, 93
|Государственная
|Запорожская область
|Бердянский государственный педагогический университет
|141, 46
|209
|2, 27
|Государственная
|Одесская область
|Одесский национальный морской университет
|153, 73
|205
|5, 63
|Государственная
|Кировоградская область
|Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
|148, 96
|201
|3, 97
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|163, 05
|200
|11, 13
|Государственная
|Одесская область
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|167, 89
|200
|5, 59
|Государственная
|Харьковская область
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|139, 66
|199
|3, 60
|Государственная
|Черновицкая область
|Буковинский государственный медицинский университет
|160, 73
|198
|5, 94
|Государственная
|Кировоградская область
|Центральноукраинский национальный технический университет
|144, 60
|197
|5, 67
|Государственная
|Винницкая область
|Винницкий национальный аграрный университет
|145, 46
|193
|5, 74
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|158, 37
|193
|5, 94
|Государственная
|Киевская область
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|143, 20
|193
|3, 69
|Государственная
|Полтавская область
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|146, 00
|192
|5, 69
|Государственная
|Запорожская область
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|142, 25
|191
|2, 57
|Государственная
|Николаевская область
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|151, 01
|188
|5, 53
|Государственная
|Житомирская область
|Полесский национальный университет
|145, 11
|186
|6, 88
|Государственная
|Черкасская область
|Уманский национальный университет садоводства
|146, 20
|186
|3, 40
|Государственная
|Одесская область
|Одесский национальный технологический университет
|144, 14
|186
|4, 08
|Государственная
|Одесская область
|Одесский государственный аграрный университет
|144, 59
|186
|2, 70
|Государственная
|Запорожская область
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|149, 25
|177
|2, 23
|Государственная
|Черкасская область
|Черкасский государственный технологический университет
|147, 84
|172
|5, 35
|Государственная
|г. Киев
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|147, 31
|172
|9, 83
|Государственная
|Кировоградская область
|Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|146, 28
|170
|3, 31
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный лингвистический университет
|162, 99
|166
|5, 33
|Государственная
|Одесская область
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|156, 24
|165
|2, 24
|Государственная
|Харьковская область
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|165, 99
|164
|5, 24
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковская государственная академия физической культуры
|141, 11
|163
|2, 29
|Государственная
|Ивано-Франковская область
|Херсонский государственный университет
|148, 84
|161
|2, 60
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|148, 18
|159
|2, 12
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
|138, 31
|159
|2, 25
|Коммунальная
|г. Киев
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|154, 03
|158
|6, 13
|Государственная
|Хмельницкая область
|Подольский государственный университет
|145, 59
|147
|3, 26
|Государственная
|Тернопольская область
|Бережанский агротехнический институт Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
|139, 24
|144
|1, 86
|Государственная
|г. Киев
|Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского
|147, 89
|138
|1, 63
|Государственная
|Днепропетровская область
|Университет таможенного дела и финансов
|155, 89
|133
|10, 41
|Государственная
|г. Киев
|Киевский национальный университет театра, кино и телевидение имени И.К. Карпенко-Карого
|160, 13
|133
|2, 84
|Государственная
|Одесская область
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|152, 06
|131
|4, 16
|Государственная
|г. Киев
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|158, 96
|127
|2, 65
|Государственная
|Запорожская область
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|138, 47
|121
|1, 42
|Коммунальная
|Сумская область
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|137, 07
|119
|2, 29
|Государственная
|Львовская область
|Львовская национальная академия искусств
|162, 48
|118
|5, 90
|Государственная
|Черниговская область
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|145, 34
|111
|3, 36
|Государственная
|Одесская область
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|141, 95
|110
|3, 71
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
|142, 39
|108
|1, 31
|Государственная
|г. Киев
|Государственный университет инфраструктуры и технологий
|149, 42
|106
|9, 29
|Государственная
|Тернопольская область
|Кременецкая областная гуманитарно педагогическая академия им. Тараса Шевченко
|140, 93
|101
|2, 16
|Коммунальная
|Львовская область
|Украинская академия книгопечатания
|155, 62
|100
|3, 29
|Государственная
|Винницкая область
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|161, 95
|99
|7, 15
|Государственная
|Одесская область
|Международный гуманитарный университет
|153, 45
|97
|11, 05
|Частная
|Днепропетровская область
|Днепровский государственный технический университет
|142, 60
|97
|6, 99
|Государственная
|Хмельницкая область
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|145, 46
|94
|2, 26
|Коммунальная
|Харьковская область
|Харьковская государственная академия культуры
|140, 71
|94
|1, 94
|Государственная
|Днепропетровская область
|Донбасский государственный педагогический университет
|142, 30
|92
|2, 24
|Государственная
|Ровенская область
|Национальный университет "Острожская академия"
|168, 59
|91
|10, 64
|Государственная
|Закарпатская область
|Мукачевский государственный университет
|145, 74
|90
|7, 88
|Государственная
|Львовская область
|Львовская национальная музыкальная академия имени М.В.Лысенко
|150, 61
|90
|2, 20
|Государственная
|Днепропетровская область
|Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта
|140, 70
|88
|2, 63
|Государственная
|г. Киев
|Мариупольский государственный университет
|148, 07
|85
|7, 82
|Государственная
|Днепропетровская область
|Приазовский государственный технический университет
|146, 33
|83
|3, 11
|Государственная
|Николаевская область
|Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского
|140, 64
|83
|5, 06
|Государственная
|г. Киев
|Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука
|155, 04
|82
|3, 27
|Государственная
|Хмельницкая область
|Херсонский национальный технический университет
|151, 23
|81
|2, 67
|Государственная
|г. Киев
|Таврический национальный университет имени В.И.
|149, 13
|80
|4, 74
|Государственная
|Хмельницкая область
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|165, 33
|76
|4, 45
|Коммунальная
|Черниговская область
|Нежинский агротехнический институт Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
|138, 66
|76
|4, 04
|Государственная
|г. Киев
|Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств
|149, 31
|76
|2, 43
|Коммунальная
|Одесская область
|Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|146, 26
|74
|1, 51
|Государственная
|Днепропетровская область
|Государственный университет экономики и технологий
|149, 60
|69
|6, 22
|Государственная
|Волынская область
|Луцкий педагогический колледж
|135, 82
|65
|1, 78
|Коммунальная
|Киевская область
|Государственный налоговый университет
|153, 54
|64
|5, 89
|Государственная
|Кировоградская область
|Летная академия Национального авиационного университета
|149, 03
|64
|1, 95
|Государственная
|г. Киев
|Университет "Киевская школа экономики"
|188, 93
|58
|4, 24
|Частная
|Одесская область
|Одесский национальный экономический университет
|164, 37
|55
|16, 05
|Государственная
|Харьковская область
|Национальный фармацевтический университет
|149, 97
|55
|2, 56
|Государственная
|Днепропетровская область
|Горловский институт иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета
|144, 45
|52
|3, 67
|Государственная
|Полтавская область
|Кременчугская гуманитарно-технологическая академия имени А.С. Макаренко
|137, 16
|52
|1, 63
|Коммунальная
|Днепропетровская область
|Днепровская академия непрерывного образования
|140, 60
|51
|1, 61
|Коммунальная
|г. Киев
|Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера
|148, 31
|50
|1, 82
|Коммунальная
|Волынская область
|Донецкий национальный технический университет
|146, 02
|46
|2, 93
|Государственная
|Кировоградская область
|Донецкий национальный медицинский университет
|158, 04
|46
|3, 15
|Государственная
|Одесская область
|Херсонская государственная морская академия
|148, 96
|45
|3, 69
|Государственная
|Ровенская область
|Луганский государственный медицинский университет
|158, 38
|44
|3, 86
|Государственная
|Житомирская область
|Житомирский медицинский институт
|141, 64
|41
|2, 95
|Коммунальная
|Закарпатская область
|Закарпатская академия искусств
|149, 00
|38
|2, 24
|Государственная
|г. Киев
|Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
|153, 69
|38
|5, 16
|Государственная
|Винницкая область
|Винницкий областной коммунальный гуманитарно-педагогический колледж
|150, 86
|38
|1, 18
|Коммунальная
|Ровенская область
|Ровенская медицинская академия
|147, 93
|37
|2, 62
|Коммунальная
|Николаевская область
|Херсонский учебно-научный институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова
|141, 83
|35
|1, 97
|Государственная
|Ивано-Франковская область
|Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств
|141, 53
|35
|1, 37
|Государственная
|Днепропетровская область
|Днепровская академия музыки
|145, 46
|35
|1, 71
|Коммунальная
|г. Киев
|Луганская государственная академия культуры и искусств
|135, 97
|31
|1, 68
|Государственная
|Тернопольская область
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|143, 95
|30
|6, 97
|Государственная
|Закарпатская область
|Академия культуры и искусств
|139, 61
|29
|1, 34
|Коммунальная
|Черкасская область
|Черкасская медицинская академия
|154, 49
|28
|4, 82
|Коммунальная
|Киевская область
|Белоцерковский гуманитарно-педагогический профессиональный колледж
|140, 04
|27
|1, 89
|Коммунальная
|Сумская область
|Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета
|142, 00
|26
|4, 46
|Государственная
|Ивано-Франковская область
|Коломыйский учебно-научный институт национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника
|142, 65
|26
|2, 31
|Государственная
|Львовская область
|Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского
|148, 31
|25
|2, 56
|Коммунальная
|Одесская область
|Балтский педагогический колледж
|134, 34
|25
|1, 28
|Коммунальная
|Хмельницкая область
|Каменец-Подольский государственный институт
|177, 00
|24
|3, 83
|Государственная
|Сумская область
|Шосткинский институт Сумского государственного университета
|141, 83
|24
|2, 08
|Государственная
|г. Киев
|Киевский профессиональный колледж туризма и гостиничного хозяйства
|141, 60
|23
|2, 35
|Государственная
|г. Киев
|Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|157, 82
|21
|5, 14
|Государственная
|г. Киев
|Межрегиональная Академия управления персоналом
|157, 88
|20
|17, 50
|Частная
|Николаевская область
|Первомайский учебно-научный институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова
|134, 62
|20
|2, 40
|Государственная
|Винницкая область
|Барский гуманитарно-педагогический колледж имени Михаила Грушевского
|143, 11
|19
|1, 26
|Коммунальная
|Ровенская область
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|141, 82
|18
|22, 61
|Частная
|Одесская область
|Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия"
|153, 56
|16
|11, 81
|Государственная
|Кировоградская область
|Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти
|149, 53
|16
|4, 56
|Частная
|Днепропетровская область
|Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
|136, 42
|15
|12, 00
|Государственная
|Днепропетровская область
|Днепровский профессиональный колледж инженерии и педагогики Украинского государственного университета науки и технологий
|138, 63
|15
|3, 80
|Государственная
|г. Киев
|Академия искусств имени Павла Чубинского
|144, 55
|12
|3, 33
|Коммунальная
|Ивано-Франковская область
|Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|141, 35
|12
|3, 92
|Государственная
|г. Киев
|Колледж хореографического искусства Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лифаря
|151, 26
|12
|1, 17
|Коммунальная
|Днепропетровская область
|Никопольский факультет Украинского государственного университета науки и технологий
|141, 19
|11
|2, 00
|Государственная
|г. Киев
|Киевский профессиональный колледж прикладных наук
|139, 36
|10
|1, 30
|Государственная
|г. Киев
|Киевский университет интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии
|158, 56
|9
|12, 78
|Частная
|Винницкая область
|Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета
|156, 06
|8
|3, 00
|Государственная
|Одесская область
|Дунайский институт водного транспорта Государственного университета инфраструктуры и технологий
|149, 63
|7
|6, 00
|Государственная
|Ровенская область
|Надслучанский институт Национального университета водного хозяйства и природопользования
|143, 71
|6
|3, 50
|Государственная
|Хмельницкая область
|Хмельницкий профессиональный музыкальный колледж им. В.И. Зарембы
|140, 30
|5
|1, 40
|Коммунальная
|Черновицкая область
|Вижницкий профессиональный колледж искусств и дизайна имени Василия Шкрибляка
|126, 60
|5
|1, 60
|Государственная
|Ивано-Франковская область
|Бурштинский энергетический профессиональный колледж Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа
|148, 78
|5
|1, 60
|Государственная
|Киевская область
|Украинский гуманитарный институт
|135, 50
|3
|16, 67
|Частная
|Закарпатская область
|Ужгородский торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета
|142, 17
|3
|5, 00
|Государственная
|г. Киев
|Киевский профессионально-педагогический профессиональный колледж имени Антона Макаренко
|149, 64
|3
|3, 00
|Государственная
|г. Киев
|Открытый международный университет развития человека «Украина»
|163, 86
|2
|48, 00
|Частная
|Черновицкая область
|Черновицкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета
|162, 50
|2
|23, 50
|Государственная
|Харьковская область
|Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета
|142, 13
|2
|20, 50
|Государственная
|г. Киев
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|143, 25
|1
|162, 00
|Государственная
|Днепропетровская область
|Западнодонбасский институт Межрегиональной академии управления персоналом
|148, 25
|1
|20, 00
|Частная
|Днепропетровская область
|Никопольский экономический университет
|0, 00
|1
|4, 00
|Частная
Мы также информировали, в каких городах вскоре состоится объединение вузов.