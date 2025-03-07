Чи буде творчий конкурс основним під час вступу на мистецькі спеціальності

Аби вступити цьогоріч на мистецькі спеціальності у виші України, абітурієнт повинен пройти творчий конкурс, а не лише подати результати НМТ. Саме творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу.

Про це свідчать вагові коефіцієнти предметів НМТ, які погодили цьогорічним Порядком прийому до ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Для кого творчий конкурс буде основним під час вступу

Так, результати творчого конкурсу матимуть найбільший вплив у відборі вступників, адже становитимуть 60% від конкурсного бала.

Водночас вступники обов'язково повинні складати і національний мультипредметний тест та подати під час вступної кампанії його результати. Однак останні відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс: по 10% конкурсного бала за кожний предмет.

Так, для вступу на творчі спеціальності (у разі розподілу ваги балів між ТК і НМТ на рівні 60 – 40) бали з кожного предмета НМТ відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала, але все ж матимуть місце. Адже вступ до закладів вищої освіти потребує підтвердження знань, здобутих у школі. Тож складання НМТ, зокрема й для творчих та спортивних спеціальностей, є обов'язковим.

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Водночас складання НМТ розширює можливості для вступника. Адже абітурієнт матиме можливість подавати заяви не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності, а також обирати місце навчання з урахуванням результатів конкурсного відбору.