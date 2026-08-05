Які 10 спеціальностей є найдешевшими в університетах у 2026 році

В Україні зросла вартість навчання у вишах. Подекуди – доволі суттєво.

Навчання на контракті може відрізнятися залежно від спеціальності. Про це інформує Education.ua.

Де найдешевше навчання у вишах

У середньому на найдешевших напрямах рік навчання коштує від 23 тисяч гривень. Найвищі середні ціни мають медичні спеціальності, а також міжнародні, математичні й творчі. Серед найдоступніших — інженерні й аграрні спеціальності.

Щоб визначити найдешевші спеціальності у 2026 році, проаналізували середню вартість освітніх програм у вишах для вступників після 11 класів за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

10 найдешевших спеціальностей в університетах у 2026 році

№ Спеціальність Середня вартість навчання, грн / рік 1 J7 «Залізничний транспорт» 23 179 2 H2 «Тваринництво» 23 431 3 G10 «Металургія» 26 093 4 G4 «Енерговиробництво» 27 011 5 H3 «Садово-паркове господарство» 27 064 6 H7 «Агроінженерія» 27 477 7 G3 «Електрична інженерія» 27 533 8 H5 «Водні біоресурси та аквакультура» 27 746 9 G1 «Хімічні технології та інженерія» 27 767 10 H1 «Агрономія» 27 908

Що варто знати про вартість навчання в університетах

Зауважимо, що середня вартість за спеціальністю не означає, що в усіх університетах ціна буде однаковою. На неї впливають розташування закладу освіти, конкретна освітня програма й форма навчання.

Зазвичай навчання на заочній формі коштує дешевше ніж на денній. Водночас вона доступна не для всіх спеціальностей. Наприклад, більшість медичних програм можна опановувати лише на денній формі.