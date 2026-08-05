Навчання на контракті може відрізнятися залежно від спеціальності. Про це інформує Education.ua.
Де найдешевше навчання у вишах
У середньому на найдешевших напрямах рік навчання коштує від 23 тисяч гривень. Найвищі середні ціни мають медичні спеціальності, а також міжнародні, математичні й творчі. Серед найдоступніших — інженерні й аграрні спеціальності.
Щоб визначити найдешевші спеціальності у 2026 році, проаналізували середню вартість освітніх програм у вишах для вступників після 11 класів за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
10 найдешевших спеціальностей в університетах у 2026 роціЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
|№
|Спеціальність
|Середня вартість навчання, грн / рік
|1
|J7 «Залізничний транспорт»
|23 179
|2
|H2 «Тваринництво»
|23 431
|3
|G10 «Металургія»
|26 093
|4
|G4 «Енерговиробництво»
|27 011
|5
|H3 «Садово-паркове господарство»
|27 064
|6
|H7 «Агроінженерія»
|27 477
|7
|G3 «Електрична інженерія»
|27 533
|8
|H5 «Водні біоресурси та аквакультура»
|27 746
|9
|G1 «Хімічні технології та інженерія»
|27 767
|10
|H1 «Агрономія»
|27 908
Що варто знати про вартість навчання в університетах
Зауважимо, що середня вартість за спеціальністю не означає, що в усіх університетах ціна буде однаковою. На неї впливають розташування закладу освіти, конкретна освітня програма й форма навчання.
Зазвичай навчання на заочній формі коштує дешевше ніж на денній. Водночас вона доступна не для всіх спеціальностей. Наприклад, більшість медичних програм можна опановувати лише на денній формі.
- Раніше ми інформували, які 10 спеціальностей є найдорожчими в університетах України у 2026 році.