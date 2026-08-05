Обучение по контракту может различаться в зависимости от специальности. Об этом сообщает Education.ua.
Где самое дешевое обучение в вузах
В среднем на самых дешевых направлениях год обучения стоит от 23 тысяч гривен. Самые высокие средние цены у медицинских специальностей, а также международных, математических и творческих. Среди самых доступных – инженерные и аграрные специальности.
Чтобы определить самые дешевые специальности в 2026 году, была проанализирована средняя стоимость образовательных программ в вузах для абитуриентов после 11 класса по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
10 самых дешевых специальностей в университетах в 2026 годуХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
|№
|Специальность
|Средняя стоимость обучения, грн/год
|1
|J7 "Железнодорожный транспорт"
|23 179
|2
|H2 "Животноводство"
|23 431
|3
|G10 "Металлургия"
|26 093
|4
|G4 "Энергопроизводство"
|27 011
|5
|H3 "Садово-парковое хозяйство"
|27 064
|6
|H7 "Агроинженерия"
|27 477
|7
|G3 "Электротехника"
|27 533
|8
|H5 "Водные биоресурсы и аквакультура"
|27 746
|9
|G1 "Химические технологии и инженерия"
|27 767
|10
|H1 "Агрономия"
|27 908
Что нужно знать о стоимости обучения в университетах
Отметим, что средняя стоимость по специальности не означает, что во всех университетах цена будет одинаковой. На нее влияют местоположение учебного заведения, конкретная образовательная программа и форма обучения.
Обычно обучение на заочной форме обходится дешевле, чем на дневной. В то же время она доступна не для всех специальностей. Например, большинство медицинских программ можно осваивать только на дневной форме.
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