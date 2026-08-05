Обучение по контракту может различаться в зависимости от специальности. Об этом сообщает Education.ua.

Где самое дешевое обучение в вузах

В среднем на самых дешевых направлениях год обучения стоит от 23 тысяч гривен. Самые высокие средние цены у медицинских специальностей, а также международных, математических и творческих. Среди самых доступных – инженерные и аграрные специальности.

Чтобы определить самые дешевые специальности в 2026 году, была проанализирована средняя стоимость образовательных программ в вузах для абитуриентов после 11 класса по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

10 самых дешевых специальностей в университетах в 2026 году

№ Специальность Средняя стоимость обучения, грн/год 1 J7 "Железнодорожный транспорт" 23 179 2 H2 "Животноводство" 23 431 3 G10 "Металлургия" 26 093 4 G4 "Энергопроизводство" 27 011 5 H3 "Садово-парковое хозяйство" 27 064 6 H7 "Агроинженерия" 27 477 7 G3 "Электротехника" 27 533 8 H5 "Водные биоресурсы и аквакультура" 27 746 9 G1 "Химические технологии и инженерия" 27 767 10 H1 "Агрономия" 27 908

Что нужно знать о стоимости обучения в университетах

Отметим, что средняя стоимость по специальности не означает, что во всех университетах цена будет одинаковой. На нее влияют местоположение учебного заведения, конкретная образовательная программа и форма обучения.

Обычно обучение на заочной форме обходится дешевле, чем на дневной. В то же время она доступна не для всех специальностей. Например, большинство медицинских программ можно осваивать только на дневной форме.