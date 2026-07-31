Зафіксували рекорд: вступники подали до вишів понад мільйон заяв

В Україні завершується приймання заяв вступників на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування. Воно триватиме ще до 1 серпня 18.00 години.

Станом на 18:00 30 липня абітурієнти зареєстрували та підтвердили у вишах 1 031 705 заяв на бакалаврат і медичну магістратуру. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Скільки заяв подали вступники до вишів

Це на 102 033 заяви більше ніж за всю торішню вступну кампанію. Це також найвищий показник за останні п'ять років.

Понад мільйон заяв ще до завершення основного етапу подання – це насамперед свідчення високого попиту на українську вищу освіту,

– зазначив заступник очільника МОН Микола Трофименко.

І додав, що остаточні результати кампанії зможуть оцінити після отримання рекомендацій і підтвердження вступниками місця навчання.

Подати заяви можна до 18:00 1 серпня. МОН рекомендує не відкладати це питання на останні години. Також варто перевірити статус кожної заяви та уважно визначити пріоритетність.

Рекомендації до зарахування на бюджет вступники отримають не пізніше ніж 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання потрібно до 18:00 11 серпня.

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Що відомо про подання заяв на вступ до вишів