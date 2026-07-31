По состоянию на 18:00 30 июля абитуриенты подали и подтвердили в вузах 1 031 705 заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы

Это на 102 033 заявления больше, чем за всю прошлогоднюю приемную кампанию. Это также самый высокий показатель за последние пять лет.

Более миллиона заявлений еще до завершения основного этапа подачи – это, прежде всего, свидетельство высокого спроса на украинское высшее образование,

– отметил заместитель главы МОН Николай Трофименко.

И добавил, что окончательные результаты кампании можно будет оценить после получения рекомендаций и подтверждения абитуриентами места обучения.

Подать заявления можно до 18:00 1 августа. МОН рекомендует не откладывать этот вопрос на последние часы. Также стоит проверить статус каждого заявления и внимательно определить приоритеты.

Рекомендации о зачислении на бюджет абитуриенты получат не позднее 6 августа, а подтвердить выбор места обучения нужно до 18:00 11 августа.

"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.

Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы