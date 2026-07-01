Вступна кампанія стартувала: як і де зареєструвати електронний кабінет
1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.
Раніше, 25 червня, реєстрація також почалася для вступників на основі 9 класів. Про це інформує Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС".
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Як зареєструвати електронний кабінет
Для вступу до вишу потрібно створити електронний кабінет. Для цього треба зайти на сайт ЄДЕБО. Для реєстрації потрібні:
- електронна пошта, до якої маєте доступ;
- пароль для входу в кабінет (придумайте та запам'ятайте);
- серія та номер документа про раніше здобуту освіту (основа вступу);
- номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ або екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ;
- у разі відсутності сертифіката/екзаменаційного листка – тип та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, стара назва ідентифікаційний код).
Перед реєстрацією обов'язково варто ознайомитися з інструкціями, які розміщують на сайті Вступ-2026 в блоці "Інформаційні матеріали".
Уже доступні роз'яснення для вступників до ЗВО на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань):
Початок подання заяв – 19 липня.
Для вступників до коледжів вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), диплома кваліфікованого робітника:
Початок подання заяв – 6 липня.
Вступ на основі 9 класів:
Початок подання заяв – 1 липня.
Всі вступники до коледжів і вишів мають реєструвати електронні кабінети та подавати електронні заяви (окрім невеликого винятку, визначеного Порядками прийому).
Натомість вступники до профтехів можуть подавати як електронні заяви через кабінет, так і паперові до закладу освіти (за бажанням). Для них реєстрація кабінетів доступна з 25 червня.
Електронні кабінети працюватимуть до 15 жовтня. Тобто зареєструвати кабінет можна як в окремо передбачений для цього період – до початку подання заяв, так і впродовж часу прийому заяв, визначеного за відповідними траєкторіями вступу.
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