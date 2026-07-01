Вступна кампанія стартувала: як і де зареєструвати електронний кабінет

1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.

Раніше, 25 червня, реєстрація також почалася для вступників на основі 9 класів. Про це інформує Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС".

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Як зареєструвати електронний кабінет

Для вступу до вишу потрібно створити електронний кабінет. Для цього треба зайти на сайт ЄДЕБО. Для реєстрації потрібні:

електронна пошта, до якої маєте доступ;

пароль для входу в кабінет (придумайте та запам'ятайте);

серія та номер документа про раніше здобуту освіту (основа вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ або екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ;

у разі відсутності сертифіката/екзаменаційного листка – тип та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, стара назва ідентифікаційний код).

Перед реєстрацією обов'язково варто ознайомитися з інструкціями, які розміщують на сайті Вступ-2026 в блоці "Інформаційні матеріали".

Уже доступні роз'яснення для вступників до ЗВО на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань):

Початок подання заяв – 19 липня.

Для вступників до коледжів вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), диплома кваліфікованого робітника:

Початок подання заяв – 6 липня.

Вступ на основі 9 класів:

Початок подання заяв – 1 липня.

Всі вступники до коледжів і вишів мають реєструвати електронні кабінети та подавати електронні заяви (окрім невеликого винятку, визначеного Порядками прийому).

Натомість вступники до профтехів можуть подавати як електронні заяви через кабінет, так і паперові до закладу освіти (за бажанням). Для них реєстрація кабінетів доступна з 25 червня.

Електронні кабінети працюватимуть до 15 жовтня. Тобто зареєструвати кабінет можна як в окремо передбачений для цього період – до початку подання заяв, так і впродовж часу прийому заяв, визначеного за відповідними траєкторіями вступу.