На цю спеціальність у Київську школу економіки зарахували найбільше вступників

У межах цьогорічної вступної кампанії Київська школа економіки зарахувала на навчання 821 вступника. З них 517 – на бакалаврат, 304 – на магістратуру.

24 Каналу у виші ексклюзивно розповіли, яка спеціальність стала найпопулярнішою серед вступників до цього столичного ЗВО.

На які спеціальності зарахували найбільше вступників у KSE

Середній конкурсний бал на бакалавраті у виші склав 174,4. Це найвищий серед зарахованих вступників в українських університетах.

Загалом вступники подали 2 985 заяв. Унікальних вступників було 1 816. Спеціальностей із набором – 16.

Частка п’яти ключових спеціальностей серед зарахованих становить 60%.

Найпопулярнішою стала спеціальність C1 Економіка та міжнародні економічні відносини. На неї надійшло від абітурієнтів загалом 1037 заяв. Зарахували 249 осіб: 197 – на бакалаврат і 52 – на магістратуру.

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