На цю спеціальність у Київську школу економіки зарахували найбільше вступників

Київська школа економіки / фото вишу
У межах цьогорічної вступної кампанії Київська школа економіки зарахувала на навчання 821 вступника. З них 517 – на бакалаврат, 304 – на магістратуру.
24 Каналу у виші ексклюзивно розповіли, яка спеціальність стала найпопулярнішою серед вступників до цього столичного ЗВО.
На які спеціальності зарахували найбільше вступників у KSE
Середній конкурсний бал на бакалавраті у виші склав 174,4. Це найвищий серед зарахованих вступників в українських університетах.
Загалом вступники подали 2 985 заяв. Унікальних вступників було 1 816. Спеціальностей із набором – 16.
Частка п’яти ключових спеціальностей серед зарахованих становить 60%.
Найпопулярнішою стала спеціальність C1 Економіка та міжнародні економічні відносини. На неї надійшло від абітурієнтів загалом 1037 заяв. Зарахували 249 осіб: 197 – на бакалаврат і 52 – на магістратуру.
Усі спеціальності
|Спеціальність
|Бакалаврат
|Магістратура
|Разом
|Заяв
|C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (Бізнес-економіка, Економіка і великі дані, Економіка бізнесу та фінансів, Економічний аналіз)
|197
|52
|249
|1 037
|D4 Публічне управління та адміністрування (Публічна політика та врядування)
|0
|76
|76
|180
|G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Безпілотні літальні апарати)
|0
|63
|63
|106
|C4 Психологія (Психологія, Соціальна психологія)
|25
|35
|60
|218
|F2 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія)
|53
|0
|53
|212
|F5 Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека)
|50
|0
|50
|203
|F3 Комп'ютерні науки (Штучний інтелект)
|49
|0
|49
|249
|G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Дельта Інженерія)
|48
|0
|48
|168
|D8 Право (Право)
|34
|0
|34
|175
|B9 Історія та археологія (Дослідження пам’яті та публічна історія)
|0
|29
|29
|51
|F1 Прикладна математика (Прикладна математика)
|27
|0
|27
|143
|D3 Менеджмент (Урбаністика та повоєнна відбудова, Бізнес-адміністрування (MBA))
|0
|21
|21
|60
|G11 Машинобудування (Інжиніринг інноваційного виробництва)
|21
|0
|21
|69
|E7 Математика (Фізична математика, Математика)
|13
|5
|18
|80
|G21 Біотехнології та біоінженерія (Біоінформатика та аналіз біомедичних даних)
|0
|14
|14
|19
|G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (Мікро- та наноелектроніка)
|0
|9
|9
|15
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