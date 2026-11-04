На цю спеціальність у Київську школу економіки зарахували найбільше вступників

Київська школа економіки / фото вишу

У межах цьогорічної вступної кампанії Київська школа економіки зарахувала на навчання 821 вступника. З них 517 – на бакалаврат, 304 – на магістратуру.

Adv 24 Каналу у виші ексклюзивно розповіли, яка спеціальність стала найпопулярнішою серед вступників до цього столичного ЗВО. На які спеціальності зарахували найбільше вступників у KSE Середній конкурсний бал на бакалавраті у виші склав 174,4. Це найвищий серед зарахованих вступників в українських університетах. Загалом вступники подали 2 985 заяв. Унікальних вступників було 1 816. Спеціальностей із набором – 16. Частка п’яти ключових спеціальностей серед зарахованих становить 60%. Найпопулярнішою стала спеціальність C1 Економіка та міжнародні економічні відносини. На неї надійшло від абітурієнтів загалом 1037 заяв. Зарахували 249 осіб: 197 – на бакалаврат і 52 – на магістратуру. Усі спеціальності Спеціальність Бакалаврат Магістратура Разом Заяв C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (Бізнес-економіка, Економіка і великі дані, Економіка бізнесу та фінансів, Економічний аналіз) 197 52 249 1 037 D4 Публічне управління та адміністрування (Публічна політика та врядування) 0 76 76 180 G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Безпілотні літальні апарати) 0 63 63 106 C4 Психологія (Психологія, Соціальна психологія) 25 35 60 218 F2 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія) 53 0 53 212 F5 Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека) 50 0 50 203 F3 Комп'ютерні науки (Штучний інтелект) 49 0 49 249 G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Дельта Інженерія) 48 0 48 168 D8 Право (Право) 34 0 34 175 B9 Історія та археологія (Дослідження пам’яті та публічна історія) 0 29 29 51 F1 Прикладна математика (Прикладна математика) 27 0 27 143 D3 Менеджмент (Урбаністика та повоєнна відбудова, Бізнес-адміністрування (MBA)) 0 21 21 60 G11 Машинобудування (Інжиніринг інноваційного виробництва) 21 0 21 69 E7 Математика (Фізична математика, Математика) 13 5 18 80 G21 Біотехнології та біоінженерія (Біоінформатика та аналіз біомедичних даних) 0 14 14 19 G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (Мікро- та наноелектроніка) 0 9 9 15

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