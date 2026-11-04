На эту специальность в Киевскую школу экономики зачислили больше всего абитуриентов

Киевская школа экономики / фото вуза
В рамках вступительной кампании этого года Киевская школа экономики зачислила на обучение 821 абитуриента. Из них 517 – на бакалавриат, 304 – на магистратуру.
В вузе эксклюзивно рассказали 24 Каналу, какая специальность стала самой популярной среди абитуриентов этого столичного вуза.
На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов в KSE
Средний конкурсный балл на бакалавриат в вузе составил 174,4. Это самый высокий показатель среди зачисленных абитуриентов в украинских университетах.
Всего абитуриенты подали 2 985 заявлений. Уникальных абитуриентов было 1 816. Специальностей с набором – 16.
Доля пяти ключевых специальностей среди зачисленных составляет 60%.
Самой популярной стала специальность C1 "Экономика и международные экономические отношения". На нее поступило от абитуриентов в общей сложности 1 037 заявлений. Зачислено 249 человек: 197 – на бакалавриат и 52 – на магистратуру.
Все специальности
|Специальность
|Бакалавриат
|Магистратура
|Итого
|Заявок
|C1 Экономика и международные экономические отношения (Бизнес-экономика, Экономика и большие данные, Экономика бизнеса и финансов, Экономический анализ)
|197
|52
|249
|1 037
|D4 Государственное управление и администрирование (Государственная политика и управление)
|0
|76
|76
|180
|G12 Авиационная и ракетно-космическая техника (Беспилотные летательные аппараты)
|0
|63
|63
|106
|C4 Психология (Психология, Социальная психология)
|25
|35
|60
|218
|F2 Инженерия программного обеспечения (Программная инженерия)
|53
|0
|53
|212
|F5 Кибербезопасность и защита информации (Кибербезопасность)
|50
|0
|50
|203
|F3 Компьютерные науки (Искусственный интеллект)
|49
|0
|49
|249
|G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (Дельта Инженерия)
|48
|0
|48
|168
|D8 Право (Право)
|34
|0
|34
|175
|B9 История и археология (Исследование памяти и публичная история)
|0
|29
|29
|51
|F1 Прикладная математика (Прикладная математика)
|27
|0
|27
|143
|D3 Менеджмент (Урбанистика и послевоенное восстановление, Бизнес-администрирование (MBA))
|0
|21
|21
|60
|G11 Машиностроение (Инжиниринг инновационного производства)
|21
|0
|21
|69
|E7 Математика (Физическая математика, Математика)
|13
|5
|18
|80
|G21 Биотехнологии и биоинженерия (Биоинформатика и анализ биомедицинских данных)
|0
|14
|14
|19
|G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника (Микро- и наноэлектроника)
|0
|9
|9
|15
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter