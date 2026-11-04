На эту специальность в Киевскую школу экономики зачислили больше всего абитуриентов

Киевская школа экономики / фото вуза

В рамках вступительной кампании этого года Киевская школа экономики зачислила на обучение 821 абитуриента. Из них 517 – на бакалавриат, 304 – на магистратуру.

Adv В вузе эксклюзивно рассказали 24 Каналу, какая специальность стала самой популярной среди абитуриентов этого столичного вуза. На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов в KSE Средний конкурсный балл на бакалавриат в вузе составил 174,4. Это самый высокий показатель среди зачисленных абитуриентов в украинских университетах. Всего абитуриенты подали 2 985 заявлений. Уникальных абитуриентов было 1 816. Специальностей с набором – 16. Доля пяти ключевых специальностей среди зачисленных составляет 60%. Самой популярной стала специальность C1 "Экономика и международные экономические отношения". На нее поступило от абитуриентов в общей сложности 1 037 заявлений. Зачислено 249 человек: 197 – на бакалавриат и 52 – на магистратуру. Все специальности Специальность Бакалавриат Магистратура Итого Заявок C1 Экономика и международные экономические отношения (Бизнес-экономика, Экономика и большие данные, Экономика бизнеса и финансов, Экономический анализ) 197 52 249 1 037 D4 Государственное управление и администрирование (Государственная политика и управление) 0 76 76 180 G12 Авиационная и ракетно-космическая техника (Беспилотные летательные аппараты) 0 63 63 106 C4 Психология (Психология, Социальная психология) 25 35 60 218 F2 Инженерия программного обеспечения (Программная инженерия) 53 0 53 212 F5 Кибербезопасность и защита информации (Кибербезопасность) 50 0 50 203 F3 Компьютерные науки (Искусственный интеллект) 49 0 49 249 G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (Дельта Инженерия) 48 0 48 168 D8 Право (Право) 34 0 34 175 B9 История и археология (Исследование памяти и публичная история) 0 29 29 51 F1 Прикладная математика (Прикладная математика) 27 0 27 143 D3 Менеджмент (Урбанистика и послевоенное восстановление, Бизнес-администрирование (MBA)) 0 21 21 60 G11 Машиностроение (Инжиниринг инновационного производства) 21 0 21 69 E7 Математика (Физическая математика, Математика) 13 5 18 80 G21 Биотехнологии и биоинженерия (Биоинформатика и анализ биомедицинских данных) 0 14 14 19 G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника (Микро- и наноэлектроника) 0 9 9 15

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter