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Освіта Освіта в Україні Ці спеціальності у Київській політехніці стали найпопулярнішими серед вступників
12 листопада, 17:33
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Оновлено - 12:18, 13 листопада

Ці спеціальності у Київській політехніці стали найпопулярнішими серед вступників

Марія Волошин

У 2026 році вступники подали до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського 39 192 заяви. За кількістю заяв виш став третім в Україні.

Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у КПІ імені Ігоря Сікорського за підсумками вступної кампанії 2026 року. Також уточнили, які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників. 

На які спеціальності у КПІ подали найбільше заяв 

Також КПІ імені Ігоря Сікорського цьогоріч – лідер в Україні за початковою рекомендацією на бюджет – 3737 заяв.

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв у столичному виші цьогоріч такі:

  • F2 Інженерія програмного забезпечення — 4 488;

  • D3 Менеджмент — 3 067;

  • F5 Кібербезпека та захист інформації — 2 887;

  • F3 Комп’ютерні науки — 2 525;

  • G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 2 473;

  • G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка — 1 675;

  • F7 Комп’ютерна інженерія — 1 644;

  • G3 Електрична інженерія — 1 548;

  • F6 Інформаційні системи і технології — 1 398;

  • G9 Прикладна механіка — 1 364.

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Цьогоріч до КПІ вступили майже 36% усіх вступників в Україні на спеціальність "Хімічні технології та інженерія", 64,5% – на спеціальність "Електрична інженерія", понад 50% – на спеціальність "Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка". 

Ми традиційно набираємо найбільшу кількість вступників на спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", "Інженерія програмного забезпечення" та "Системний аналіз". Цьогоріч понад 50% вступників в Україні вступили в КПІ на спеціальність "Біотехнології та біоінженерія" та понад 33% – на "Біомедичну інженерію",
 – повідомили у виші.

І додали, що триває зростання інтересу до кібербезпеки та до автоматизації, робототехніки і компʼютерно-інтегрованих технологій.


Географія зарахованих до КПІ на бакалаврат / інфографіка вишу

Раніше ми інформували, у який університет Києва вступники подали найбільше заяв серед усіх вишів у столиці.

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