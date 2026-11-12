Эти специальности в Киевском политехническом университете стали самыми популярными среди абитуриентов

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Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в КПИ имени Игоря Сикорского по итогам приемной кампании 2026 года. Также уточнили, какие специальности являются самыми популярными среди абитуриентов. На какие специальности в КПИ подали больше всего заявлений Кроме того, КПИ имени Игоря Сикорского в этом году является лидером в Украине по количеству первоначальных рекомендаций на бюджетное обучение – 3737 заявлений.

10 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений в столичном вузе в этом году такие:

F2 Инженерия программного обеспечения – 4 488;

D3 Менеджмент – 3 067;

F5 Кибербезопасность и защита информации – 2 887;

F3 Компьютерные науки – 2 525;

G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 2 473;

G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 1 675;

F7 Компьютерная инженерия – 1 644;

G3 Электротехника – 1 548;

F6 Информационные системы и технологии – 1 398;

G9 Прикладная механика – 1 364.

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В этом году в КПИ поступили почти 36 % всех абитуриентов Украины на специальность "Химические технологии и инженерия", 64,5 % – на специальность "Электротехника", более 50% – на специальность "Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника".

Мы традиционно набираем наибольшее количество абитуриентов на специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника", "Инженерия программного обеспечения" и "Системный анализ". В этом году более 50% абитуриентов в Украине поступили в КПИ на специальность "Биотехнологии и биоинженерия" и более 33% – на "Биомедицинскую инженерию"– сообщили в вузе.

И добавили, что продолжается рост интереса к кибербезопасности, а также к автоматизации, робототехнике и компьютерно-интегрированным технологиям.

География зачисленных в КПИ на бакалавриат / инфографика вуза

Ранее мы сообщали, в какой университет Киева абитуриенты подали больше всего заявлений среди всех вузов столицы.