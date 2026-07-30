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Освіта Освіта в Україні У медичних вишах – понад 9 тисяч бюджетних місць: на яких спеціальностях найбільше
30 липня, 12:09
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У медичних вишах – понад 9 тисяч бюджетних місць: на яких спеціальностях найбільше

Марія Волошин

В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Абітурієнти мають ще лічені дні для подання заяви на вступ.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Цьогоріч обсяг державного замовлення за спеціальностями у сфері охорони здоров'я – 9 244 місця. 

На яких спеціальностях найбільше державних місць 

Готують студентів-медиків у 15 вишах, що належать до сфери управління МОЗ. 

Державне замовлення розподілили між усіма рівнями вищої освіти. Для підготовки бакалаврів передбачили 2 955 бюджетних місць, Зокрема  за такими спеціальностями: 

  • "Терапія та реабілітація" – 2 225;

  • "Медсестринство" – 575;

  • "Технології медичної діагностики та лікування" – 155. 

Для підготовки магістрів на основі ступеня бакалавра виділили 799 бюджетних місць. З них: 

  • "Терапія та реабілітація" – 684; 

  • "Технології медичної діагностики та лікування" – 80;

  • "Фармація" – 25;

  • "Громадське здоров'я" – 10. 

Найбільший обсяг державного замовлення – 5 490 місць – передбачили для підготовки магістрів на основі повної загальної середньої освіти. За спеціальністю "Медицина" виділили 4 550 бюджетних місць, "Фармація" – 395, "Педіатрія" – 209, "Медична психологія" – 178, "Стоматологія" – 158.

Що цікаво, медичні виші постійно розширюють перелік освітніх програм, запроваджуючи нові спеціальності та спеціалізації. 

Які спеціальності найпопулярніші

Станом на 27 липня за кількістю поданих заяв на місця держзамовлення у вишах, що належать до сфери управління МОЗ, лідирують п'ять спеціальностей:

  • "Медицина" – 11167 заяв;

  • "Терапія та реабілітація" (за спеціалізаціями) – 5127 заяв;

  • "Стоматологія" – 4758 заяв;

  • "Фармація" – 1287 заяв;

  • "Медсестринство" (за спеціалізаціями) – 962 заяви.

Раніше ми розповідали, які українські виші де отримали найбільше заяв від вступників.

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