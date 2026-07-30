Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В этом году объем государственного заказа по специальностям в сфере здравоохранения составляет 9 244 места.
На каких специальностях больше всего государственных мест
Студентов-медиков готовят в 15 вузах, что находятся в ведении Минздрава.
Государственный заказ распределили между всеми уровнями высшего образования. Для подготовки бакалавров предусмотрено 2 955 бюджетных мест, в частности по следующим специальностям:
"Терапия и реабилитация" – 2 225;
"Сестринское дело" – 575;
"Технологии медицинской диагностики и лечения" – 155.
Для подготовки магистров на основе степени бакалавра выделено 799 бюджетных мест. Из них:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Терапия и реабилитация" – 684;
"Технологии медицинской диагностики и лечения" – 80;
"Фармация" – 25;
"Общественное здравоохранение" – 10.
Наибольший объем государственного заказа – 5 490 мест – предусмотрен для подготовки магистров на основе полного общего среднего образования. По специальности "Медицина" выделено 4 550 бюджетных мест, "Фармация" – 395, "Педиатрия" – 209, "Медицинская психология" – 178, "Стоматология" – 158.
Что интересно, медицинские вузы постоянно расширяют перечень образовательных программ, вводя новые специальности и специализации.
Какие специальности самые популярные
По состоянию на 27 июля по количеству поданных заявлений на места государственного заказа в вузах, относящихся к сфере управления Минздрава, лидируют пять специальностей:
"Медицина" – 11 167 заявлений;
"Терапия и реабилитация" (по специализациям) – 5127 заявлений;
"Стоматология" – 4758 заявлений;
"Фармация" – 1287 заявлений;
"Сестринское дело" (по специализациям) – 962 заявления.
Ранее мы рассказывали, какие украинские вузы получили наибольшее количество заявлений от абитуриентов.