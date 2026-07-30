Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В этом году объем государственного заказа по специальностям в сфере здравоохранения составляет 9 244 места.

На каких специальностях больше всего государственных мест

Студентов-медиков готовят в 15 вузах, что находятся в ведении Минздрава.

Государственный заказ распределили между всеми уровнями высшего образования. Для подготовки бакалавров предусмотрено 2 955 бюджетных мест, в частности по следующим специальностям:

"Терапия и реабилитация" – 2 225;

"Сестринское дело" – 575;

"Технологии медицинской диагностики и лечения" – 155.

Для подготовки магистров на основе степени бакалавра выделено 799 бюджетных мест. Из них:

"Терапия и реабилитация" – 684;

"Технологии медицинской диагностики и лечения" – 80;

"Фармация" – 25;

"Общественное здравоохранение" – 10.

Наибольший объем государственного заказа – 5 490 мест – предусмотрен для подготовки магистров на основе полного общего среднего образования. По специальности "Медицина" выделено 4 550 бюджетных мест, "Фармация" – 395, "Педиатрия" – 209, "Медицинская психология" – 178, "Стоматология" – 158.

Что интересно, медицинские вузы постоянно расширяют перечень образовательных программ, вводя новые специальности и специализации.

Какие специальности самые популярные

По состоянию на 27 июля по количеству поданных заявлений на места государственного заказа в вузах, относящихся к сфере управления Минздрава, лидируют пять специальностей:

"Медицина" – 11 167 заявлений;

"Терапия и реабилитация" (по специализациям) – 5127 заявлений;

"Стоматология" – 4758 заявлений;

"Фармация" – 1287 заявлений;

"Сестринское дело" (по специализациям) – 962 заявления.

Ранее мы рассказывали, какие украинские вузы получили наибольшее количество заявлений от абитуриентов.