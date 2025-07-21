Майбутні аспіранти отримали результати єдиного іспиту

Учасники основної сесії єдиного вступного іспиту, який необхідний для вступу до аспірантури, отримали результати за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів. Їх розмістили у кабінетах учасників випробувань.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Абітурієнти при цьому вже можуть сформувати екзаменаційну картку.

Дивіться також Таблиця переведення тестових балів ЄВВ для аспірантів у шкалу 100 – 200

Що мають знати вступники в аспірантуру?

Екзаменаційна картка необхідна потенційним аспірантам для вступу. Вона буде доступною до 8 серпня – після оприлюднення результатів ЄВВ з методології наукових досліджень.

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Результати ЄВІ за шкалою 100 – 200 отримали шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиць переведення, які погодило МОН.

Зазначимо, що, аби отримати право брати участь у конкурсному відборі до аспірантури, вступник має подолати пороговий бал. Тобто набрати щонайменше 25 тестових балів за виконаний тест ЄВВ. Вони дорівнюють 100 рейтинговим балам для вступу.