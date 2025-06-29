Результатом виконання тесту ЄВВ є певна кількість тестових балів. Їх для вступу для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтв треба перевести в оцінки за шкалою 100 – 200 балів, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Буде новий іспит: що зміниться у правилах вступної кампанії в аспірантуру у 2025 році

Як перевести тестові бали для вступу в аспірантуру у 2025 році

Аби отримати право брати участь у конкурсному відборі до аспірантури, вступник має подолати пороговий бал. Тобто набрати щонайменше 25 тестових балів за виконаний тест ЄВВ.

Ці 25 тестових балів дорівнюватимуть 100 рейтинговим балам для вступу.

Майбутнім аспірантам при цьому варто ознайомитись з таблицею переведення тестових балів ЄВВ у рейтингові, які будуть використані для участі в конкурсному відборі. Її затвердило Міністерство освіти і науки України.

Таблиця переведення тестових балів ЄВВ з методології наукових досліджень для вступу для здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв до шкали 100 – 200

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
25 100
26 101
27 102,5
28 104
29 105
30 106,5
31 108
32 109
33 110,5
34 112
35 113
36 114,5
37 116
38 117
39 118,5
40 120
41 121
42 122,5
43 124
44 125
45 126,5
46 128
47 129
48 130,5
49 132
50 133
51 134,5
52 136
53 137
54 138,5
55 140
56 141
57 142,5
58 144
59 145
60 146,5
61 148
62 149
63 150,5
64 152
65 153
66 154,5
67 156
68 157
69 158,5
70 160
71 161
72 162,5
73 164
74 165
75 166,5
76 168
77 169
78 170,5
79 172
80 173
81 174,5
82 176
83 177
84 178,5
85 180
86 181
87 182,5
88 184
89 185
90 186,5
91 188
92 189
93 190,5
94 192
95 193
96 194,5
97 196
98 197
99 198,5
100 200

Зазначимо, що ЄВІ / ЄВВ відбуватиметься у межах двох сесій:

  • основна: 07– 28 липня;
  • додаткова: 18–28 серпня 2025 року.

Оголошення результатів основної сесії вступних випробувань відбудеться до 8 серпня, а додаткової – до 3 вересня 2025 року.

Ми також розповідали, що мають знати вступники в аспірантуру про тест ЄВВ.