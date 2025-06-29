Результатом выполнения теста ЕВВ является определенное количество тестовых баллов. Их для поступления для получения степени доктора философии / доктора искусств надо перевести в оценки по шкале 100 – 200 баллов, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как перевести тестовые баллы для поступления в аспирантуру в 2025 году

Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру, абитуриент должен преодолеть пороговый балл. То есть набрать не менее 25 тестовых баллов за выполненный тест ЕВВ.

Эти 25 тестовых баллов будут равны 100 рейтинговым баллам для поступления.

Будущим аспирантам при этом стоит ознакомиться с таблицей перевода тестовых баллов ЕВВ в рейтинговые, которые будут использованы для участия в конкурсном отборе. Ее утвердило Министерство образования и науки Украины.

Таблица перевода тестовых баллов ЕВВ по методологии научных исследований для поступления для получения степени доктора философии/ доктора искусств в шкалу 100 – 200

Тестовый балл Бал по шкале 100–200
25 100
26 101
27 102,5
28 104
29 105
30 106,5
31 108
32 109
33 110,5
34 112
35 113
36 114,5
37 116
38 117
39 118,5
40 120
41 121
42 122,5
43 124
44 125
45 126,5
46 128
47 129
48 130,5
49 132
50 133
51 134,5
52 136
53 137
54 138,5
55 140
56 141
57 142,5
58 144
59 145
60 146,5
61 148
62 149
63 150,5
64 152
65 153
66 154,5
67 156
68 157
69 158,5
70 160
71 161
72 162,5
73 164
74 165
75 166,5
76 168
77 169
78 170,5
79 172
80 173
81 174,5
82 176
83 177
84 178,5
85 180
86 181
87 182,5
88 184
89 185
90 186,5
91 188
92 189
93 190,5
94 192
95 193
96 194,5
97 196
98 197
99 198,5
100 200

Отметим, что ЕВИ / ЕВВ будет происходить в рамках двух сессий:

  • основная: 07– 28 июля;
  • дополнительная: 18–28 августа 2025 года.

Объявление результатов основной сессии вступительных испытаний состоится до 8 августа, а дополнительной – до 3 сентября 2025 года.

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