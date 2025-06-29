Результатом выполнения теста ЕВВ является определенное количество тестовых баллов. Их для поступления для получения степени доктора философии / доктора искусств надо перевести в оценки по шкале 100 – 200 баллов, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Как перевести тестовые баллы для поступления в аспирантуру в 2025 году
Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру, абитуриент должен преодолеть пороговый балл. То есть набрать не менее 25 тестовых баллов за выполненный тест ЕВВ.
Эти 25 тестовых баллов будут равны 100 рейтинговым баллам для поступления.
Будущим аспирантам при этом стоит ознакомиться с таблицей перевода тестовых баллов ЕВВ в рейтинговые, которые будут использованы для участия в конкурсном отборе. Ее утвердило Министерство образования и науки Украины.
Таблица перевода тестовых баллов ЕВВ по методологии научных исследований для поступления для получения степени доктора философии/ доктора искусств в шкалу 100 – 200
|Тестовый балл
|Бал по шкале 100–200
|25
|100
|26
|101
|27
|102,5
|28
|104
|29
|105
|30
|106,5
|31
|108
|32
|109
|33
|110,5
|34
|112
|35
|113
|36
|114,5
|37
|116
|38
|117
|39
|118,5
|40
|120
|41
|121
|42
|122,5
|43
|124
|44
|125
|45
|126,5
|46
|128
|47
|129
|48
|130,5
|49
|132
|50
|133
|51
|134,5
|52
|136
|53
|137
|54
|138,5
|55
|140
|56
|141
|57
|142,5
|58
|144
|59
|145
|60
|146,5
|61
|148
|62
|149
|63
|150,5
|64
|152
|65
|153
|66
|154,5
|67
|156
|68
|157
|69
|158,5
|70
|160
|71
|161
|72
|162,5
|73
|164
|74
|165
|75
|166,5
|76
|168
|77
|169
|78
|170,5
|79
|172
|80
|173
|81
|174,5
|82
|176
|83
|177
|84
|178,5
|85
|180
|86
|181
|87
|182,5
|88
|184
|89
|185
|90
|186,5
|91
|188
|92
|189
|93
|190,5
|94
|192
|95
|193
|96
|194,5
|97
|196
|98
|197
|99
|198,5
|100
|200
Отметим, что ЕВИ / ЕВВ будет происходить в рамках двух сессий:
- основная: 07– 28 июля;
- дополнительная: 18–28 августа 2025 года.
Объявление результатов основной сессии вступительных испытаний состоится до 8 августа, а дополнительной – до 3 сентября 2025 года.
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