Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Абитуриенты при этом уже могут сформировать экзаменационную карточку.

Смотрите также Таблица перевода тестовых баллов ЕВВ для аспирантов в шкалу 100 – 200

Что должны знать поступающие в аспирантуру?

Экзаменационная карточка необходима потенциальным аспирантам для поступления. Она будет доступна до 8 августа – после обнародования результатов ЕВВ по методологии научных исследований.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Результаты ЕВЭ по шкале 100 – 200 получили путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами перевода, которые согласовало МОН.

Отметим, что, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру, абитуриент должен преодолеть пороговый балл. То есть набрать не менее 25 тестовых баллов за выполненный тест ЕВВ. Они равны 100 рейтинговым баллам для поступления.