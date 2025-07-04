Льготники при поступлении в аспирантуру смогут, вместо сдачи ЕВЭ, пройти собеседование по иностранному языку. Оно будет происходить в вузе, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Часть из поступающих сможет пройти собеседование вместо ЕВЭ

Перечень категорий льготников есть в таблице "Категории специальных условий поступления и документы для их подтверждения". Ее обнародовали на ЕГЭБО.

К льготникам, которые могут пройти собеседование по иностранному языку вместо сдачи единого вступительного экзамена, относятся 6 категорий будущих аспирантов.

Это лица с инвалидностью вследствие войны и лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, в частности те, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы).

Также в перечень попали лица с инвалидностью, которые в год поступления не принимали участия в основных и дополнительных сессиях ЕВЭ из-за наличия заболевания или патологического состояния, указанного в Перечне заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения ВНО при условии представления в приемную комиссию вуза документа (его копии), удостоверяющего статус лица с инвалидностью.

Также льготой могут воспользоваться лица, которые на запрос о возможности создания специальных условий для прохождения ЕВЭ получили отказ из-за отсутствия организационно-технологических возможностей.

В то же время все поступающие в аспирантуру должны сдать единый вступительный экзамен по методологии научных исследований.