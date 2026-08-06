В Україні змінили терміни вступу в аспірантуру

Міністерство освіти і науки України змінило строки проведення вступної кампанії до аспірантури у 2026 році. Оновлений графік вступу передбачає продовження деяких етапів конкурсного відбору.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що зміниться

Подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності, які мали тривати до 25 серпня, тепер завершаться 7 вересня о 18:00.

Вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання триватимуть протягом 8 до 21 вересня, тобто на 2 тижні довше.

Надання рекомендацій до зарахування стартує 22 вересня і триватиме до 26 вересня. У цей час відбуватиметься оновлення списків рекомендованих на бюджет, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування.

Зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги, триватиме до 28 вересня. Тобто відбудеться на пів місяця пізніше.

Також виші можуть провести додатковий набір до аспірантури на контрактні місця. Він може розпочатися не раніше за 29 вересня, а строки визначають заклади освіти у своїх правилах прийому самостійно.

Зарахування має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв, але не пізніше ніж 15 жовтня.

У МОН очікують, що продовження вступної кампанії надасть вступникам більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань.

Який був графік вступної кампанії на аспірантуру

14 – 29 липня Основна сесія ЄВІ / ЄВВ 24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт 1 липня – 20 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт 28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт 28 липня – 23 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт 7 – 25 серпня (18:00) Подання на вступ на аспірантуру 26 серпня – 7 вересня Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання З 8 вересня Надання рекомендацій до зарахування До 12 вересня Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет До 14 вересня Зарахування вступників 15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів