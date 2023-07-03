Які дати вступної кампанії 2023 має знати кожен абітурієнт

1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників. Міносвіти при цьому назвало інші важливі дати для українських абітурієнтів у 2023 році.

Так, 1 серпня стартує реєстрація вступних кабінетів. Що мають знати майбутні студенти, читайте далі.

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Які дати вступної кампанії має знати кожен абітурієнт

До 10 липня можна подати заяви на співбесіду і творчий конкурс, якщо вступник планує навчатися на бюджеті.

Якщо вступатиме на контрактну форму, може подавати заяву до 25 липня.

31 липня завершується прийняття заяв на вступ.

До 5 серпня оприлюднять списки зарахованих на бюджет. При цьому вступник має три дні, аби подати документи.

А до 10 серпня оприлюднять список зарахованих на контрактну форму навчання.

Дати вступної кампанії 2023 – деталі









Вступна кампанія – дати / МОН

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Вступна кампанія – 2023: коротко